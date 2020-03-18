Украинцам могут компенсировать часть платежей за коммуналку во время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан.

Об этом он сказал на заседании правительства 18 марта, сообщает hromadske.

В частности, соответствующее поручение премьер дал Министерству социальной политики, Минфину и Министерству экономики.

Теперь эти ведомства должны просчитать сумму средств и категории граждан, которым государство может вернуть часть денег за коммунальные платежи во время карантина.

В то же время глава правительства отметил, что компенсации могут выплатить и всем гражданам.

"То есть, мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут из-за постоянного пребывания людей на самоизоляции дома", — отметил Шмыгаль.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

На данный момент в Украине известно о 14 случаях коронавируса, 2 из них летальные (умерла 71-летняя женщина в Житомирской области и 33-летняя в Черновицкой). Всего 10 инфицированных в Черновицкой области, 2 — в городе Киев и по 1 — в Житомирской и Киевской областях.

Ранее Кабмин создал стабилизационный фонд и выделил еще денег для борьбы с коронавирусом.