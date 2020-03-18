Политика и экономика 1 час назад

Кабмин создал стабилизационный фонд и выделил еще денег для борьбы с коронавирусом

Ранее правительство уже выделило 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты

Кабмин создал стабилизационный фонд и выделил еще денег для борьбы с коронавирусом Кабмин создал стабилизационный фонд и выделил еще денег для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Денис Шмыгаль/Фото: телеграм-канал премьера

Кабинет министров создал государственный стабилизационный фонд, который поможет преодолеть последствия коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом на заседании правительства, 18 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На прошлой неделе выделили 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты, сейчас выделим еще 70 млн грн, разрабатываем механизмы контроля. Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда государства", — заявил премьер.

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Напомним, что 18 марта на территории Киевской области из-за коронавируса временно ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации. Ранее режим ЧС ввели в Черновицкой и Житомирской областях. Также по всей стране введены карантинные меры. 

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"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили заместителя председателя Киевской ОГА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий ЧС — директора Департамента здравоохранения ОГА Максима Ионова.

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