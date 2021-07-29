Семь главных трендов в путешествиях: какие нюансы нужно учесть туристическому бизнесу

Мировой туризм становится все более локальным и сосредоточенным на безопасности путешественников. Те же в свою очередь все чаще предпочитают отдыхать в одиночку или же совмещать работу с отпуском.

Об этих тенденциях в туристической сфере рассказал замдекана Киево-Могилянской бизнес-школы Едуард Мальцев во время мероприятия "Туризм будущего". Эксперт сформулировал семь основных трендов, которые придется учитывать турбизнесу сегодня и в ближайшем будущем.

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1. Гигиена и безопасность

По данным Booking.com, 46% туристов боятся путешествовать из-за возможного контакта с коронавирусом в общественном транспорте, а еще 53% не будут ощущать себя в безопасности во время поездок, пока не получат прививку. Игроки рынка пытаются как-то работать с этой неуверенностью и страхом людей перед путешествиями в современных реалиях.

2. Локальность

Из-за сложившейся ситуации развивается внутренний туризм. Например, в США за последние пять лет динамика интенсивности локальных путешествий выросла в пять раз, а основной рост наблюдался в последний год.

3. Диджитализация

Диджитализация — абсолютно очевидное следствие, с которым должны работать все бизнесы. Те, кто уходят в цифру, будут в картине завтрашнего дня, в отличие от тех, кто откажется это делать. Здесь можно говорить об автоматизации систем управления, безналичных транзакциях, принципиальном изменении маркетинга, который все больше опирается на дополненную реальность.

Есть тренд и на увлечение поисковых запросов о распознании лица — технологии, которая может использоваться в аэропортах. Еще один пример — чат-боты. Для управления опытом клиента их все чаще используют отели, аэропорты, сайты бронирования и туристические агентства.

4. Устойчивый туризм

Все более популярным становится так называемый "устойчивый туризм", экотуризм, туризм на природе. Здоровое окружение становится общей ценностью для большого количества людей.

5. Workations

Люди чаще начали переходить на дистанционную работу или учебу, а потому также совмещать работу и отпуск. Определенные компании и специалисты используют удаленку именно для этих целей.

6. Соло-путешествия

Количество путешествий в одиночку выросло в два раза. Если в ноябре 2019 года таких было 17%, в июне 2020 года их число увеличилось до 30%.

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7. Смена настроений туристов

Общие настроения путешественников также поменялись: 61% не будут воспринимать поездки как должное, 68% ждут, что туркомпании поддержат их через промоции, 40% предпочитают путешествия со скидкой, 70% забронируют номер, только если будут уверены в его чистоте и гигиеничности.

Также 74% считают, что авиакомпаниям нужно предлагать более гибкие условия брони билетов, 46% предпочитают отели, где из-за отмены поездки возвращают деньги, а 53% выбирают поездки, которые могут себе позволить в краткосрочной перспективе. То есть люди уделяют внимание вещам, о которых раньше не думали. В основном упор на гибкость и возможность менять планы, если это необходимо.

Источник фото: Depositphotos