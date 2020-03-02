Северодонецкий "Азот" возобновляет производство аммиака и карбида

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, начало подготовительные работы по запуску цехов производства аммиака и карбамида, сообщает пресс-служба Group DF.

По информации компании, мощность запускаемого цеха производства аммиака 1-А составляет 1700 тонн в сутки, цеха производства карбамида — 1200 тонн в сутки.

"Пусковые работы в цехах производства аммиака (1-А) и карбамида уже начаты. По нашим производственным планам предприятие запустит выпуск собственного аммиака и карбамида уже в начале марта 2020 года. При хорошем сценарии мы планируем в марте выпустить около 39 тысяч тонн аммиака, 31 тысяч тонн карбамида, 49,6 тысяч тонн аммиачной селитры", — сообщил председатель правления ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" Леонид Бугаев.

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Таким образом, на предприятии будет восстановлен полный технологический цикл, когда из природного газа будет производиться свой аммиак, а уже из аммиака — остальные виды удобрений (аммиачная селитра, КАС, карбамид).

Цеха аммиака и карбамида были остановлены в сентябре 2018 года. В марте 2019 года "Северодонецкое объединение "Азот" возобновило выпуск аммиачной селитры и КАС на давальческом аммиаке. В результате в 2019 году было выпущено 384,09 тысяч тонн минеральных удобрений.

"Восстановление заводом производства базовых видов удобрений, увеличение загрузки мощностей является прямым следствием введения Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) мер по защите украинского рынка от импорта удобрений по демпинговым ценам. Если защитные меры Правительства будут еще жестче и решительнее, результат будет еще более показательным. Проблема демпинга не решена до конца, потому что мы видим, что импортеры из РФ продолжают заводить удобрения по различным схемам через другие юрисдикции и очень элегантно обходить эмбарго. Образно говоря, плотину нужно перекрыть полностью, чтобы не было утечек. Введение квот было бы хорошим и справедливым решением со стороны МКМТ", — рассказал Бугаев.

В апреле 2019 года Кабинет министров Украины ввел эмбарго на ввоз азотных удобрений из РФ в ответ на торговые ограничения РФ против Украины.

21 августа 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала проведение двух спецрасследований относительно импорта в Украину азотных удобрений (нитрата аммония, известково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси) и сложных минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия.

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" (Северодонецк, Луганская область) — одно из крупнейших украинских химических предприятий, с 2011 года входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF.

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Основное направление работы предприятия — производство минеральных азотных удобрений. Предприятие включает в себя цехи производства аммиака 1-А (мощность — 1700 т/сутки) и 1-Б (1360 т/сутки), цех производства мочевины (карбамида) (1200 т/сутки), цех производства азотной кислоты (1440 т/сутки, работают 4 агрегата УКЛ), цех производства аммиачной селитры (1550 т/сутки, работают две грануляционные башни), другие структурные подразделения.

В 2019 году предприятие выпустило 384,09 тысяч тонн минеральных удобрений. В том числе аммиачной селитры — 371,66 тысяч тонн, аммиака водного технического — 1,65 тысяч тонн, КАС (карбамидо-аммиачная смесь) — 10,78 тысяч тонн. Также в 2019 году объединение выпустило 296,2 тысяч тонн неконцентрированной азотной кислоты.

Group DF — диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF — один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF — известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Напомним, в сентябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины принял решение о принудительном разделении в течение 9 месяцев активов компании Group DF.

В частности, комитетом было признано, что ОАО "Азот", ЗАО "Северодонецкое объединение Азот", ЗАО "Ривнеазот", ООО "НФ Трейдинг Украина", принадлежащие Group DF, в течение 2014-2017 годах занимали монопольное положение на рынке и злоупотребляли им, продавая минеральные удобрения по завышенным ценам.