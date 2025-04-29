Синергія державної та міжнародної підтримки: як Альянс стійкості МСП сприяє координації допомоги українському бізнесу

Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні є одним із пріоритетів міжнародної допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Десятки країн і організацій забезпечують для українських підприємців грантові програми, програми з розвитку компетенцій та навичок, надають бізнес-консультації, створюють бізнес-акселератори та виводять компанії на міжнародні ринки. Попри велику кількість ініціатив, донедавна бракувало єдиного механізму, який давав би цілісне уявлення про підтримку — за напрямами, регіонами та потребами бізнесу. З 2024 його забезпечує Альянс стійкості малих та середніх підприємств (МСП).

Альянс стійкості МСП (далі — Альянс) заснували на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC2024) у Берліні за ініціативи України, Німеччини й низки міжнародних партнерів. Члени Альянсу активно реалізують понад 136 проєктів у межах розробленої урядом Стратегії розвитку МСП 2024–2027 років.

Узгодження зусиль замість дублювання підтримки: як працює Альянс стійкості МСП

Головна мета Альянсу — покращити координацію міжнародної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Це включає узгодження зусиль міжнародних партнерів і уряду навколо реалізації Стратегії розвитку МСП 2024–2027, створення єдиного простору співпраці між міжнародними партнерами та урядовими структурами, виявлення прогалин і дублювання в підтримці, щоб спрямовувати ресурси туди, де вони потрібні найбільше, підвищення прозорості, видимості та ефективності програм допомоги МСП. Наприклад, коли міжнародні партнери інвестують у навчальні програми для МСП, часто бракує повного розуміння того, які регіони вже охоплені такими ініціативами, які економічні сектори отримують більше чи менше уваги або які навички потребують додаткового розвитку. Завдяки консолідованій інформації, яку постійно збирає у членів і аналізує Альянс, з’являється змога ефективніше узгоджувати зусилля, вчасно виявляти прогалини й скеровувати ресурси міжнародних партнерів туди, де вони справді потрібні.

Якщо міжнародна організація планує, наприклад, реалізувати нову освітню програму для МСП упродовж 2025–2027 років, Альянс може надати дані про те, у яких регіонах бракує такої підтримки, які сектори важливо залучити й із якими міжнародними партнерами або організаціями-виконавцями варто скоординувати зусилля в цьому напрямі. Раніше міжнародні партнери здійснювали такий аналіз самостійно й переважно лише в межах однієї організації.

Взаємодія з Мінекономіки та членами Альянсу

Сьогодні у складі Альянсу стійкості МСП — 37 членів та 7 друзів.

(Члени та друзі Альянсу стійкості МСП)

Співголовами Альянсу є Міністерство економіки України й Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Роль Секретаріату Альянсу відіграють відділ координації донорської допомоги й команда підтримки реформ Мінекономіки та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

"Німеччина залишається відданою зусиллям відбудови України. Ми прагнемо створити сильний Альянс, кожна ініціатива якого сприятиме підтримці глобальних напрямків нашої діяльності відповідно до затвердженої стратегії розвитку МСП та потреб відновлення країни", — зазначив Маркус Колль, керівник відділу співробітництва Посольства Німеччини.

100% членів Альянсу активно долучаються до реалізації Стратегії розвитку МСП, зокрема сприяють виконанню 75% її операційного плану. Таким чином, Альянс слугує ефективним інструментом для посилення координаційної ролі Міністерства економіки у сфері донорської підтримки малого та середнього бізнесу.

Альянс вже провів п’ять координаційних засідань, кожне з яких було присвячене одному з напрямів імплементації Стратегії розвитку МСП. Засідання об’єднують представників уряду, міжнародних партнерів і стейкхолдерів проєктів, щоб узгодити підходи, виявити прогалини та посилити синергію між ініціативами членів Альянсу.

"Результати діяльності Альянсу стійкості МСП — це не лише важливий показник його ефективності, а й потужне свідчення того, як об’єднання зусиль країн-партнерів здатне формувати якісні рішення для відновлення України. На Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі ми представимо єдину, засновану на фактах позицію. Ми продемонструємо, що міжнародна співпраця у сфері підтримки малого та середнього бізнесу в Україні створює реальні зміни", — наголосила на останньому засіданні Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України.

Загальний обсяг фінансових зобов’язань міжнародних партнерів, які входять до Альянсу, на 2024–2027 роки — близько 7 млрд євро, що підтверджує важливість посилення стійкості українських МСП та трансформації економіки.

Сьогодні Альянс стійкості МСП активно залучає нові країни та міжнародних партнерів, аби об’єднати глобальні зусилля на підтримку українського бізнесу та відбудови країни в майбутньому.