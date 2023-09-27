Системна місія: Оксана Ізмайлова, CHRD PIN-UP Global, про те, чому цінності важливі для корпоративної культури та бізнесу

PIN-UP Global — це міжнародна екосистема, куди входять різні компанії та бізнеси — від монетизації бізнес-процесів до розроблення програмних продуктів. Як вдається досягати синергії в такому різноплановому бізнесі?

По-перше, я б відзначила команду, з якою хочеться працювати. В екосистемі ми працюємо над якісним продуктом внаслідок професійності та експертності нашої команди — це найкращі спеціалісти на ринку, яких можна назвати експертами галузі. А управління командами PIN-UP ґрунтується на спільних цінностях, сформованих самими спеціалістами екосистеми. Вони якраз і є основою всіх процесів. Завдяки спільним цінностям і професійності наших спеціалістів ми й досягаємо синергії, про яку ви говорите, і цілей бізнесу.

Як влаштована ваша структура управління, що дозволила бізнесу відійти від традиційного вертикального управління?

Наша екосистема — це сім різних напрямів діяльності (PIN-UP.TECH, PIN-UP.BUSINESS, PIN-UP.CRM, PIN-UP.TRAFFIC, PIN-UP.PLAY, PIN-UP.CARE, PIN-UP.TEAM). У кожному сегменті є кілька незалежних компаній. Вони працюють як у партнерстві, так і можуть конкурувати за результат. Кожен — самодостатній бізнес, адже з таким підходом до управління, як у нас, зникає потреба традиційного вертикального управління, оскільки потреби одних учасників екосистеми задовольняються шляхом експертизи та продуктів інших.

Більшість наших напрямів покривають вкрай динамічні ринки. Це означає, що продукти та сервіси наших сегментів схильні до швидких змін, отже, нам не можна втрачати час, а необхідно бути ще більш інноваційними та адаптивними. Перетворення в екосистему дозволило набагато швидше та ефективніше вибудовувати роботу та досягати цілей.

Які саме глобальні цінності PIN-UP, що були сформульовані командою і є основою процесів і політик екосистеми, нині коригують внутрішню взаємодію та слугують дороговказом розвитку?

Наші цінності є фундаментом усіх процесів в екосистемі. Якщо детально, то це:

Be the first to lead. Ми постійно рухаємося вперед і задаємо тренди. Ми пропонуємо найкращі рішення як для клієнтів, так і для спеціалістів завдяки драйву, залученості, сміливості реалізовувати свої ідеї та пропонувати зміни.

Ми постійно рухаємося вперед і задаємо тренди. Ми пропонуємо найкращі рішення як для клієнтів, так і для спеціалістів завдяки драйву, залученості, сміливості реалізовувати свої ідеї та пропонувати зміни. Be an expert in your domain. Ми пропонуємо якісний продукт завдяки експертності нашої команди. Наш професіоналізм базується на постійному розвитку разом з екосистемою, глибині розуміння сфери, в якій працюємо, та компетентності у своїй функціональній галузі.

Ми пропонуємо якісний продукт завдяки експертності нашої команди. Наш професіоналізм базується на постійному розвитку разом з екосистемою, глибині розуміння сфери, в якій працюємо, та компетентності у своїй функціональній галузі. Be a partner in teamwork. Синергія — важлива складова у нашій взаємодії, яка будується на довірі. Ми вчимося одне в одного і дотримуємося домовленостей. Ми досягаємо загального результату завдяки внеску кожного, взаємопідтримці та вмінню домовлятися.

Синергія — важлива складова у нашій взаємодії, яка будується на довірі. Ми вчимося одне в одного і дотримуємося домовленостей. Ми досягаємо загального результату завдяки внеску кожного, взаємопідтримці та вмінню домовлятися. Be focused on the result. Ми орієнтовані на результат — персональний, корпоративний та клієнта. Всі учасники екосистеми досягають цілей завдяки високій швидкості роботи, завзятості та цілеспрямованості. Ми працюємо над покращенням якісних та кількісних показників результату.

Ми орієнтовані на результат — персональний, корпоративний та клієнта. Всі учасники екосистеми досягають цілей завдяки високій швидкості роботи, завзятості та цілеспрямованості. Ми працюємо над покращенням якісних та кількісних показників результату. Be open and honest in communication. Ми відкриті в нашій комунікації з клієнтами та співробітниками. Ми даємо конструктивний зворотний зв’язок. Для нас важливі прямолінійність та чесність у спілкуванні. Створюємо прозорі та прості політики й процеси.



Як на вашу галузь загалом та на ваш бізнес зокрема впливають останні тренди на ринку праці, наприклад, трудова міграція, мобілізація, обмеження часу роботи приватного бізнесу тощо?

Ми стаємо дедалі гнучкішими у підходах побудови бізнесу, роботі з командою. Як ніколи актуальною є необхідність знання англійської як мови спілкування в екосистемі. Для того щоб бути успішними у бізнесі, необхідно бути в діалозі зі співробітниками, мати прозорі політики, дотримуватися визначеного курсу.

З чого складається ваша ціннісна пропозиція — що ви пропонуєте потенційним працівникам? Що саме — із матеріального та нематеріального — вони отримають від співпраці з вашою екосистемою?

Ми пропонуємо можливості для професійного зростання. У нас є внутрішнє навчання, а також ми фінансово покриваємо і зовнішнє. Ми створюємо таке робоче середовище, де кожен спеціаліст може показати свій потенціал: маємо сучасні офіси, новітні технології та інфраструктуру, що сприяє продуктивності та творчому підходу до роботи. Ми маємо безплатного психолога та надаємо медичне страхування, дейофи. А також проводимо внутрішні активності, тимбілдинги та спільні заходи, які сприяють налагодженню колективної співпраці та зближенню колег.

Але найголовніше, що отримає наш потенційний колега від співпраці з PIN-UP, я вважаю, це унікальний досвід роботи у професійній команді найкращих експертів ринку. Ми заохочуємо проактивність і бажання наших спеціалістів впроваджувати зміни, які нам допоможуть зробити наш продукт ще якіснішим, конкурентнішим.

На який кар’єрний шлях можуть сподіватися ваші нові колеги?

У PIN-UP ми дійсно прагнемо створити середовище, де кар’єрне зростання не має обмежень і кожен спеціаліст може досягти вражальних результатів. До нас можна прийти на позицію мідл-керівника і за кілька років стати С-левелом, у нас багато таких прикладів. Ми заохочуємо внутрішнє зростання в екосистемі.

Ми в постійному пошуку найталановитіших фахівців для виконання цілей бізнесу, і нові колеги можуть очікувати на кар’єрні шляхи відповідно до їхніх унікальних навичок, здібностей та інтересів, а також на підтримку і наставництво від керівництва.

Як змінилися системи рекрутингу, мотивації та керування талантами з початком великої війни?

Особливо не змінились. Ми не припиняли наймання після початку війни. З 24 лютого до нашої команди приєдналися понад 1 тис. спеціалістів. Для нас завжди важливі дві складові в роботі: якість та швидкість. Тому ми націлені на залучення професіоналів і на швидкий пошук та адаптацію. Як ніколи стає важливим сильна управлінська команда, яка може ефективно працювати у кризових станах, особливо у воєнний час.

Екосистема PIN-UP Global стала триразовим переможцем премії SiGMA & AGS Awards Eurasia 2023. Як це вдалося? Що було головним чинником перемоги?

Перемога екосистеми PIN-UP на премії SiGMA & AGS Awards Eurasia 2023 у трьох номінаціях була досягнута завдяки нашій команді професіоналів та найякіснішому продукту на ринку. Головним чинником, який привів до успіху, була наша здатність зібрати талановитих та мотивованих фахівців у команду, що допомогло забезпечити високий рівень компетентності та ефективності.

Другим ключовим чинником є наш продукт. Ми пильно стежимо за ринковими тенденціями та вимогами клієнтів — зосереджені на задоволенні їхніх потреб, що дозволяє нам збільшувати свою конкурентоспроможність та бути лідерами у своїй галузі. Ми пишаємося своєю командою професіоналів та якістю наших продуктів, і ці чинники стали основою нашого успіху на престижній премії.

Які навчальні програми існують у вашій екосистемі? Чи є серед них фірмові методики, які допомагають готувати та закривати важливі вакансії внутрішніми кандидатами?

Важливою складовою нашого бізнесу є навчання продукту та клієнтоорієнтованому підходу в роботі. Далі для нас важливим є підвищення рівня експертності наших спеціалістів, тому вони відвідують профільні конференції. Також ми оплачує-

мо зовнішнє навчання. І окремою важливою складовою є внутрішнє навчання, яке ми організовуємо за допомогою наших внутрішніх експертів.

Окрім того, у нас є лідерська програма, яка дозволяє швидко адаптувати нових керівників та підвищувати управлінський рівень поточних спеціалістів.

Як трансформувалася роль лідера на тлі воєнного часу? Який стиль лідерства нині найефективніший? Які навички лідера зараз стали необхідним критерієм управління персоналом?

Лідеру необхідно бути кризовим менеджером, швидко ухвалювати рішення, враховувати ситуацію нестабільності, вміти підтримати свою команду і, як завжди, бути орієнтованим на швидкість, якість і результат. Як ніколи важливе вміння вибудовувати взаємозамінність у команді. Важливим стає побудова віддаленої команди.

У межах екосистеми ми виділили основні компетенції керівників С-левела:

стратегічне мислення; бізнес-мислення;

орієнтація на результат;

управління змінами; ухвалення рішень;

організація роботи; ефективна комунікація та взаємодія.

Яка роль СЕО в активному просуванні та комунікації цінностей екосистеми як ключових орієнтирів?

СЕО — це основна рольова модель, на яку орієнтується вся команда. Стиль менеджменту, спосіб ухвалення рішень, стиль комунікації, визначення пріоритетів та бізнес-мислення — все це відбивається на всій команді. Тому так важлива прозорість у комунікації, надання повної інформації, пояснення ухвалених рішень і менторство.

Саме тому ми фокусуємося на зовнішній та внутрішній комунікації від СЕО, здійснюємо відрядження до головного офісу на Кіпрі, транслюємо відкритість навіть у тому, що наша СЕО Марина Ільїна працює з усіма разом в опенспейсі.

Ми багато працюємо, більше ніж в будь-якій іншій компанії нашої сфери. Але наша СЕО працює набагато більше за нас. І для нас це приклад того, що немає подвійних стандартів, а є саме рольова модель, на яку орієнтується команда.

У чому важливість послідовного та систематичного підходу до впровадження цінностей та їх підтримки в екосистемі?

Для нас важливо, щоб слова не розходилися з ділом, щоб ми не проголошували того, чого у нас немає. Один із прикладів цього: на етапі співбесіди ми обов’язково зупиняємось на наших цінностях, наводимо їх приклади і розказуємо про те, як вони відображаються в робочих процесах. Ми не обіцяємо те, чого не маємо.

Назвіть критерії відповідального роботодавця, як ви їх розумієте? Як це реалізовано у вас? Як ці критерії змінилися з початком великої війни?

Робота відповідно до законодавства тієї країни, де розташований офіс: виконання всіх домовленостей, описаних у трудовому договорі, надання інструментів зростання та розвитку для спеціалістів. В Україні — збереження робочих місць та виплата винагороди тим спеціалістам, які воюють, допомога у вирішенні їхніх запитів. Відкриття додаткових робочих місць: ми не зупиняли наймання в Україні від початку війни, а також не скоротили жодного спеціаліста.

Забезпечення комфорту в офісі. В Україні ще й створення безпеки в офісі (обладнання безпечного спейсу, в якому спеціалісти перебувають під час повітряних тривог).

Віра в нашу перемогу, і через це — відкриття благодійного фонду PIN-UP Foundation, який сьогодні допомагає постраждалим від війни українцям.

Розуміння того, що спеціалістам в Україні потрібна психологічна підтримка, результатом чого стало залучення корпоративного психолога, проведення вебінарів психологічної підтримки.

А ще відповідальний роботодавець уміє чути своїх співробітників, вчасно реагувати на потреби, що виникають, задовольняти їх. Наприклад, за вибору страхової компанії ми обов’язково спираємося на зворотний зв’язок від працівників.

Назвіть ключові КСВ-проєкти PIN-UP та як вони змінилися з початком війни? Як соціальні проєкти впливають на формування бренда роботодавця?

Звичайно, такі проєкти допомагають нам формувати зовнішній та внутрішній бренд роботодавця. Усім співробітникам важливо, що екосистема допомагає Украї-ні. Наш благодійний фонд здійснює таку допомогу на щоденній основі. Другий рік поспіль ми збираємо гроші в «Таблеточки», беремо участь у благодійному пробігу «Під каштанами», виступаємо спонсором благодійних футбольних матчів. Наші спеціалісти до нас приходять із пропозиціями щодо соціальних ініціатив, які ми завжди підтримуємо та розвиваємо.

Якою ви бачите вашу галузь в Україні через рік після перемоги у війні? Яких принципових змін може зазнати ринок праці вашої галузі на той час? Які нові HR-проєкти плануєте?

Ринок праці в нашій сфері буде ще більш орієнтованим на пошук професіоналів, на роботу зі штучним інтелектом, автоматизацію процесів.

У серпні цього року ми запустили свою соціальну мережу, яка допоможе нам побудувати якісну комунікацію між спеціалістами різних країн, об’єднати та згуртувати команду, заохочувати ініціативи та обмін досвідом.

Лідерські програми постійно у фокусі нашої уваги, адже ми розуміємо, що масштабувати бізнес можна лише із сильною командою менеджерів.

Плануємо проєкт внутрішніх стажувань: розширення експертизи у командах, утримання спеціалістів, формування кадрового резерву, посилення міжкомандної взаємодії, краще розуміння бізнесу всіма спеціалістами екосистеми.

Як завжди, для нас буде актуальним удосконалення якості надання послуг та сервісу найвищого рівня для клієнтів, розвиток бренду роботодавця, покращення потокових процесів та, звичайно, постійний вихід на нові ринки.