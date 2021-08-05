Энергетика 1 час назад

Smart Holding Новинского созывает собрания "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт"

Корпорация хочет, чтоб у энергокомпаний появились независимые директора

"Харьковоблэнерго". Подстанция "Павловская". Фото: пресс-служба компании "Харьковоблэнерго". Подстанция "Павловская". Фото: пресс-служба компании
"Харьковоблэнерго". Подстанция "Павловская". Фото: пресс-служба компании

Компания Smart Holding (Cyprus) LTD, бенефициаром которой является Вадим Новинский, объявила о начале процедуры созыва внеочередных общих собраний акционеров АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт". 

Собрания планируется провести в дистанционном режиме 3 сентября, сообщили в пресс-службе Smart Holding.

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Главной целью собраний, отмечают в компании, является построение прозрачной и эффективной системы корпоративного управления АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт"., что позволит повысить инвестиционную привлекательность предприятий с государственной долей. Это крайне важно для их дальнейшей приватизации в рамках инициативы Президента Украины.

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Согласно сообщению, в повестке дня собраний стоит вопрос избрания новых персональных составов Наблюдательных советов государственных компаний с учетом требований законодательства об обязательном включении в них независимых членов. 

"Мы надеемся, что государство в лице ФГИ воспользуется возможностью восстановить правомочность надзорных органов этих компаний и примет участие в собрании. Создание наблюдательных советов, которые имеют в своем составе независимых членов, позволит обеспечить прозрачную структуру управления предприятиями, предотвратить проявления любой коррупции, защитить права и интересы акционеров, в первую очередь, государства. "Теневое" управления этими компаниями должно быть прекращено. Каждый день промедления в этом вопросе несет немалые убытки государству", приводятся в пресс-релизе слова директора по рискам и безопасности Smart Holding Ивана Герасимовича.

Кроме того, Smart Holding предлагает акционерам решить вопрос о проведении независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности обществ за период 2019-2020 гг, в связи с неудовлетворительными финансовыми показателями работы облэнерго в последние годы. 

Как сообщалось, 28 апреля 2021 года в дистанционном режиме состоялись общие собрания акционеров АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", в ходе которых не были сформированы Наблюдательные советы акционерных обществ.

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Формирование независимых Наблюдательных советов в компаниях, в уставных капиталах которых 50% + акций (долей) принадлежит государству, является обязательным, согласно Закону Украины №1405-VII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности", который был принят Верховной Радой 2 июня 2016 года.

В мае Smart Holding (Cyprus) обжаловала в суде решения, принятые на заседаниях Наблюдательных советов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" 23 марта 2021, в частности, о проведении общего собрания этих обществ 28 апреля 2021 года. Компания убеждена, что после 6 января 2019 состав Наблюдательных советов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" стал неправомочным, так как не был приведен в соответствие с нормами действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что украинское представительство международной компании по подбору управленческого персонала Boyden Global Executive Search сформировало экспертную комиссию для проведения конкурсного отбора независимых директоров в Наблюдательные советы для АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт". В ее состав вошли председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александр Окунев и заместитель руководителя направления по исследованию и анализу политики в сфере корпоративного управления Киевской школы экономики Александр Лысенко. Как уточнили в компании, на участие в конкурсе заявки подали 73 кандидата, из которых предварительно отобраны 65.

Акционеры энергокомпаний имеют возможность ознакомиться с проектами повестки дня, решений и другой информации на веб-страницах АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт".

Основными акционерами компаний являются государство в лице ФГИ, владеющее 65% акций, а также Smart Holding (Cyprus) Вадима Новинского  с 29,79% акций.

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