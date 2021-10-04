Смещение фокуса развития: почему уходят сотрудники журналов Cosmopolitan и Bazaar

Как ранее писало Delo.ua, из издательского дома HS Ukraine, в частности издающего украинские глянцевые журналы Cosmopolitan и Harper's Bazaar, массово увольняются сотрудники. В частности, свое заявление об уходе с должности распространила главный редактор журнала Cosmopolitan Александра Буринская.

Причиной массового ухода людей из HS Ukraine СМИ называли экономические проблемы издательства. Сотрудники издательского дома утверждают, что им не платят зарплаты уже несколько месяцев.

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В эксклюзивном комментарии Delo.ua директор HS Ukraine Максим Ульянченко заявил, что компания приняла решение о сокращении периодичности выхода журналов и смещении фокуса развития в сторону диджитал.

"Издание глянцевых журналов (да и не только глянцевых) зависит от рынка рекламы, поскольку расходы на производство довольно высокие, а доход от продажи журналов в рознице не позволяет окупить затраты на бумагу и услуги типографии. И как мы все знаем, пандемия коронавируса стала причиной глобальных изменений в экономике и, конечно же, затронула и рекламный рынок, игроки которого значительно урезают свои бюджеты. Именно в связи с такими изменениями на рекламном рынке и учитывая тренды развития рынка, наша компания приняла решение о сокращении периодичности выхода журналов и смещении фокуса развития в сторону диджитал. Это, в свою очередь, повлекло за собой изменения в структуре печатных редакций, что должно способствовать дальнейшему развитию представляемых нами брендов и развитию новых", — заявил Максим Ульянченко.

Он рассказал, что еще во время первого локдауна редакции были значительно сокращены и со многими редакторами продолжалась работа на сдельной основе.

"И к этим оплатам не следует применять термин "зарплата", т.к. это оплата за выполненный заказ. Сокращение периодичности приводит к тому, что для редакций работа по подготовке конкретного журнала уже давно не является основным местом получения дохода, и почти все сотрудники редакций участвуют также и в проектах других компаний. Таковы реалии рынка на данный момент. Поэтому, мы считаем не совсем корректным говорить сейчас о массовом увольнении сотрудников или о том, что несколько месяцев не платят зарплаты", — подчеркнул Максим Ульянченко.

По его словам, в настоящее время без изменений работают диджитальные редакции, в тоже время компания формирует новые компактные редакции журналов, которые бы соответствовали принятой стратегии изменений бизнеса. Что касается Александры Буринской, главного редактора журнала Cosmopolitan, то HS Ukraine планирует продолжить сотрудничество с ней в новом статусе.

В свою очередь, Александра Буринская, экс-главный редактор Cosmopolitan Украина, в интервью для MMR назвала совсем другие причины своего ухода из глянца и заявила, что не планирует продолжать сотрудничество с HS Ukraine.

"Это никакой не заговор. Те, кто из команды ушел, принимали это решение сами. Мы — флагманский бренд издательства Hearst Communications с хед-офисом в Америке. Так было заведено, что я напрямую общалась с ними, утверждала редакционную часть, обложки. У нас был доступ к большой международной базе данных, где все издания делились своим контентом", — заявила Александра Буринская.

Она отметила, что на каком-то этапе коммуникация с украинским офисом резко и необъяснимо оборвалась.

"Нас отрезали от всей этой сетки. На вопрос, что происходит, никто толком не мог ответить. Мое руководство обещало, что все станет на свои места, но этого не произошло. Поэтому продолжать находиться в Cosmopolitan я не видела для себя смысла", — сказала Александра Буринская.

Бренд Cosmopolitan был основан в 1886 году в Нью-Йорке компанией Schlicht & Field как журнал для высшего общества. За пределами США Cosmopolitan начал издаваться в 1970-х. Концепция журнала едина по всему миру, однако реализована с учетом особенностей каждой конкретной страны. В Украине журнал издается с 1999 года.

Издательский дом HS Ukraine — украинская медиакомпания, издающая журналы Cosmopolitan и Harper's Bazaar, а также до мая 2021 года издававшая журналы ELLE и ELLE Decoration.