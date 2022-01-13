Социальная ответственность игорного бизнеса усиливается: UGC запустила проект психологической помощи игрокам

Украина все сильнее интегрируется в мировую бизнес-среду, и все чаще наши компании и профильные ассоциации, объединяющие представителей одной или нескольких отраслей, присоединяются к международным инициативам.

Одной из таких инициатив является Глобальный договор ООН (ГД ООН) – международная инициатива для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Созданный в 2000 году, ГД ООН стал важным инструментом вовлечения бизнеса в формирование и продвижение целей устойчивого развития ООН. Договор демонстрирует новый подход к самой природе бизнеса, когда вместо принципа "получение прибыли любой ценой" во главу угла ставятся общественные интересы и решение проблем экологии.

Именно на десяти базовых принципах ГД ООН строится международная система корпоративной социальной ответственности бизнеса (КСО). На сегодняшний день Глобальный договор является крупнейшей инициативой в области КСО и объединяет представителей более чем из 160 стран мира.

Такое количество стран-участниц говорит о том, что в процесс формирования КСУ вовлечены представители бизнес-сообществ не только развитых стран мира, но и развивающихся стран, и стран, пребывающих в состоянии демократического транзита, как, например, наша страна сегодня. При этом следует признать, что любые инициативы и проекты в сфере социальной ответственности бизнеса активно развиваются только на стадии зрелости определенной индустрии или отрасли. Однако, как и в каждом правиле, тут не обходится без исключений.

В Украине таким исключением стала сфера азартных игр. Несмотря на то что легальный игорный рынок в нашей стране после многолетнего перерыва работает всего-навсего чуть больше года, лицензированные организаторы гемблинга уже достаточно активно реализуют проекты в сфере социальной ответственности и соблюдения правил ответственной игры.

В частности, в конце прошлого 2021 года на базе Ukrainian Gambling Council (UGC) — профильной ассоциации, объединяющей 80% легального рынка игорного рынка — был запущен проект по предоставлению психологической помощи игрокам и членам их семей. Между прочим, это соответствует идеям реализации третьей из семнадцати Целей устойчивого развития ООН (обеспечение здорового образа жизни и благополучие для всех в любом возрасте), а точнее п.3.D: "Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся, в сфере раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для здоровь".

21 декабря 2021 года UGC, наследуя лучшие практики в сфере социальной ответственности игорного бизнеса, запустила проект по оказанию психологической помощи игрокам — Офис психологической поддержки игроков.

В рамках данного проекта квалифицированные психологи будут предоставлять круглосуточные консультации игрокам, которые имеют определенные проблемы с игровой зависимостью, а также членам их семей. На данный момент уже начала свою работу горячая линия, а чуть позднее, помимо консультаций, тем игрокам, которым это необходимо, также будут предоставляться услуги индивидуальной и групповой терапии. Таким образом, бизнес-сообщество взяло на себя часть общегосударственного функционала по обеспечению профилактики рисков и снижению угроз для здоровья граждан.

Подобная практика чаще всего характерна для стран, где игровая индустрия является традиционной сферой бизнеса. Но и там именно профильные ассоциации подают пример того, как бизнес должен организовывать систему профессиональной психологической помощи игрокам и членам их семей.

Так, в Великобритании в этом году исполняется 25 лет компании GamCare, которая является ведущим поставщиком информационных и консультационных услуг, а также поддержки для всех, кто пострадал от лудомании в Великобритании. Именно GamCare обслуживает Национальную горячую линию по азартным играм, консультирует обратившихся относительно более безопасных видов игры и представляет информацию о лечении от игровой зависимости. В свою очередь крупнейшая британская Ассоциация представителей игровой индустрии The Betting and Gaming council (BGC) своей миссией видит "способствовать изменениям и повышать стандарты во всей отрасли, уделяя особое внимание продвижению более безопасных азартных игр".

Отметим, что количество регулярно играющих в азартные игры британцев в 2021 году выросло, и продолжение данной тенденции прогнозируется и 2022-ом. И, несмотря на это, в BGC уверены в том, что "даже один проблемный игрок — это слишком много", потому и работают над тем, чтобы играть было безопасно для всех. Именно поэтому, несмотря на кризис и пандемию, рынок гемблинга в Великобритании растет и развивается.

Ничего удивительного в таком развитии нет. Поскольку реализация инициатив в сфере КСО, направленных на увеличение объемов социальной ответственности бизнеса, не только создает положительный имидж для компаний и индустрии в целом, но и является драйвером ее развития.

Постоянно действующие проекты в области социальной ответственности служат дополнительным подтверждением того факта, что легальные операторы игорного рынка, в отличие от нелегалов, готовы вести свой бизнес по правилам, соблюдать принципы ответственной игры и строить надежные, доверительные и долгосрочные отношения со своими клиентами. Потому как без доверия и партнерских отношений невозможно построение ни одного крепкого легального бизнеса.

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