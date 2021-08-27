В Украине формируется цивилизованный рынок гемблинга

Во второй половине августа, традиционно поближе ко Дню Независимости, у нас принято подводить итоги прошедших лет и десятилетий, а также продолжать сравнивать "что было в УССР" и "что стало сейчас".

В первую очередь, безусловно, такие сравнения относятся к уровню жизни граждан, степени развития экономики и её отдельных отраслей. Это и не удивительно, ведь никаких иных способов понять, что лучше, а что хуже и в каком направлении мы движемся, нет. Но украинской независимости уже 30 лет, а потому есть смысл начать сравнивать уже то, что было сделано за это время в различные периоды развития государства. Ведь сейчас полным-полно таких отраслей, которых при УССР не было вообще, либо они существовали исключительно "подпольно".

Одной из таких отраслей экономики является цивилизованный рынок азартных игр, в Союзе представленный только государственным "Спортлото"… и потому сравнивать его с сегодняшним днем не имеет смысла. Зато можно сравнить то, каким был игорный рынок в независимой Украине до июня 2009 года и после июля 2020 года.

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Напомним, что 25 июня 2009 года вступил в силу Закон Украины №1334-VI "О запрете игорного бизнеса в Украине", который вынудил его уйти "в тень". Выход "из тени" начался, по сути, только после 11 августа 2020 года, когда президент подписал Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" № 768-IX.

Так что после более чем десятилетнего перерыва рынок азартных игр в Украине снова стал легальным и начал постепенно возрождаться. А значит, мы можем спокойно сравнивать не "советское" с "украинским", а уже "украинское" с "украинским".

И это сравнение явно в пользу сегодняшнего дня. Именно так: впервые в истории Украины мы наблюдаем становление адекватного, легального и хорошо структурированного игорного рынка. До 2009 года рынок азартных игр был слабо регулируемым и весьма хаотичным. Как минимум потому, что его работа не регламентировалась единым законом, а регулировалась целой кучей всевозможных ведомственных приказов, инструкций и положений.

Да, с 1991-го по 2000-ный игорный рынок был легальным, но бесструктурным и "саморегулируемым". Во многом именно эти его особенности и привели к запрету деятельности игорных заведений двенадцать лет назад.

Чем же нынешняя ситуация с развитием рынка азартных игр отличается от ситуации двенадцатилетней давности в лучшую сторону и как это может почувствовать обычный гражданин? Попробуем перечислить в порядке значимости:

Деятельность всех организаторов рынка регламентируется базовым законом, за исполнением норм которого отвечает орган центральной исполнительной власти со специальным статусом — Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ);

Законом установлены жесткие ограничения относительно производства и размещения рекламы. Например, лица, не достигшие 21 год,а не могут быть рекламными моделями, а сама реклама азартных игр запрещена на ТВ, радио и интернет-каналах с 6 утра до 11 вечера;

Введен запрет на вовлечение детей в игровой процесс. Требования такого рода прямо запрещают: размещать казино возле школ; пропускать в казино и залы игровых автоматов детей и подростков; рекламировать игорные заведения в детских и молодежных СМИ и передачах ТВ и на радио; осуществлять размещение игровых автоматов в зонах свободного доступа детей, как это было возможно до 2009 года, когда такие автоматы стояли чуть ли не в каждом магазине.



Кроме того, законом четко определено, что офлайн-заведения игорного бизнеса могут быть расположены только в специально отведенных местах при отелях, и никаких игр в подземных переходах, возле школ, в магазинах и т. д. Также операторы рынка должны размещать на хорошо заметных для игроков местах информацию о вреде игровой зависимости и данные о том, куда и как можно обратиться за помощью для избавления от таковой.

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Очевидно, что на данный момент в центре внимания государства, которое весьма серьезно ограничивает операторов игорного рынка в возможностях "безграничного свободного предпринимательства", социальная защита граждан. Именно поэтому такое пристальное внимание уделяется в деятельности Регулятора вопросам соблюдения в игорных заведениях всех регламентируемых законодательством норм относительно идентификации игроков и предупреждения игровой зависимости.