Sony собирается выпустить два новых смартфона. Стали известны первые подробности

Sony готовит продолжения своих флагманов 2019 года. Новые телефоны выйдут под названиями Sony Xperia 1 (II) и Sony Xperia 10 (II). Об этом сообщает издание Engadget со ссылкой на публикацию в Twitter блогера Max Weinbach.

Xperia 1 II specs and images pic.twitter.com/Jm0n7oHW0o — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 23, 2020

Sony Xperia 1 (II) будет обладать 6,5-дюймовым 4K экраном. Также у экрана будет технология, которая создает эффект частоты обновления экрана на 90 Гц. Тоесть, это не настоящие 90 Гц, а лишь их имитация. Внутри у телефона будет процессор Snapdragon 865 и поддержка 5G связи.

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Что касается других спецификаций, то ожидается, что объем батареи у флагмана составит 4000 мА/ч. Объектив камеры оборудуют 3-кратным зумом. Также будет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Фото: Max Weinbach, Twitter

Кроме того, Sony остается одним из немногих производителей смартфонов, который в 2020 году все еще решился оставить 3,5-мм разъем для наушников.

Вторая модель — Xperia 10 (II), будет смартфоном средней ценовой категории. У телефона ожидается 6-дюймовый экран с технологией OLED и разрешением 2,520 x 1080, которая досталась ему в наследство от Xperia 10 2019 года.

Что касается внутренней начинки, у продолжения ожидается более быстрый процессор Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. За фото будут отвечать три основные камеры: 8-мегапиксельная ультра-широкая, 12-мегапиксельная стандартная и 8-мегапиксельная с 2-кратным зумом.

Точной даты презентации смартфонов нет. Ожидалось, что они будут представлены на технологической выставке MWC в конце февраля, но ее отменили из-за коронавируса.

Напомним, что Sony закрывает все форумы PlayStation. Они станут недоступными уже 27 февраля. Официальной причины закрытия форумов нет, но, вероятней всего, в эпоху социальных сетей, PlayStation решила сделать упор на своих официальных страницах в этих соц сетях.