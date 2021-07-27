SOСAR планирует вкладывать деньги в разработку украинских недр

Азербайджанская сервисная компания SOСAR AQS рассматривает возможность инвестировать в украинские недра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах после рабочей встречи в Киеве.

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"Представители компании SOСAR AQS заинтересованы инвестировать в украинские недра из-за наличия в нашей стране значительного потенциала как углеводородных залежей, так и сырья для производства батарей для электрокаров и электроники", — написал Опимах.

По его словам, стороны договорились продолжить диалог для внедрения и реализации совместных бизнес-проектов.

Опимах также предложил азербайджанским партнерам обратить внимание на созданный Госгеонедр Инвестиционный атлас недропользователя.

В нем содержатся вакантные участки недр с залежами полезных ископаемых, а также data-room вторичной геологической информации с данными об объектах недропользования, земельных участках в пределах контуров месторождений, а также геологическими отчетами.

Компания SOCAR AQS была создана в 2007 году Государственной нефтяной компанией АР (SOCAR), Nobel Oil Services и Abşeron Qazma Şirkəti как совместное предприятие. Nobel Oil Services является основным акционером SOCAR AQS.

Основной деятельностью SOCAR AQS является оказание услуг и выполнение работ по проектированию и планированию скважин, бурению нефтяных и газовых скважин, бурению наклонно-направленных скважин, бурению горизонтальных скважин, освоению скважин, капитальному ремонту скважин, забуриванию боковых стволов и бурению разветвленных скважин.

Напомним, Государственная служба геологии и недр в текущем году планирует проверить треть всех специальных разрешений на недропользование.

26 марта аннулировала спецразрешения на недропользование 19 компаниям, против которых 25 марта были введены санкции президентом Владимиром Зеленским по решению Совета нацбезопасности и обороны.