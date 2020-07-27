Spotify заключил в Украине первые рекламные контракты

С момента запуска в Украине стриминговый сервис Spotify заключил контракты с ограниченным количеством брендов о рекламном размещении в бесплатной версии сервиса в Украине. Ими стали компании Ballantine's, Ferrero, Uklon и Mastercard.

Как сообщает пресс-служба компании, рекламодатели могут выйти на целевую аудиторию в Spotify через мобильные устройства, компьютеры, и другие гаджеты, что соответствует современному многообразию способов потребления контента.

Пользователи могут находить и воспроизводить музыку на разных устройствах и интегрировать ее с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.

Во всем мире пользователи Spotify Free проводят в среднем 2,5 часа каждый день, слушая музыку на платформе через несколько устройств.

"Мы рады предложить брендам и рекламодателям в Украине интеллектуальные способности нашего стримингового сервиса и современные рекламные форматы для связи со слушателями по всему региону, сказал Марко Бертоцци, вице-президент, глава EMEA & Multi-Market по рекламе Spotify..

По данным Statista, в первом квартале 2020 года число платных пользователей Spotify выросло по сравнению с прошлым годом на 31% и достигло 130 миллионов.

На сегодняшний день Spotify насчитывает более 286 миллионов пользователей, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира.

Напомним, крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине.