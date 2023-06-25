Starbucks заборонила прикрашати деякі свої кафе на підтримку ЛГБТ — працівники влаштували страйк

В США в 150 кав'ярнях Starbucks понад 3000 працівників вирішили звільнитися одночасно на знак протесту проти рішення компанії, яка заборонила прикрашати деякі свої заклади на підтримку Pride Month (місяць ЛГБТ-спільноти).

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вони заявляють, що менеджери деяких кав'ярень Starbucks не дозволяли працівникам вивішувати прапори та декорації Pride Month.

За інформацією агентства, такі рішення прийняли у зв'язку з судовими позовами до компанії.

Профспілка Starbucks Workers United додала, що страйки також спрямовані на те, щоб підштовхнути компанію до перегляду трудових договорів в сторону покращення оплати праці та пільг.

З'ясувалося, що низка брендів в США зіткнулася з негативною реакцією з боку консерваторів через демонстрацію ЛГБТ-товарів, а також з критикою з боку груп захисту прав спільноти за недостатню підтримку ЛГБТ.

Нагадаємо, в Україні ставлення громадян до ЛГБТ покращується, однак позитивно висловлюються лише 15,5%. Водночас 68% респондентів позитивно ставляться до того, що ЛГБТ-люди беруть участь у спротиві російському вторгненню. Негативно до цього ставляться лише 10%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com