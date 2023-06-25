Starbucks запретила украшать некоторые свои кафе в поддержку ЛГБТ — работники устроили забастовку

В США в 150 кафе Starbucks более 3000 работников решили уволиться одновременно в знак протеста против решения компании, запретившей украшать некоторые свои заведения в поддержку Pride Month (месяц ЛГБТ-сообщества).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Они заявляют, что менеджеры некоторых кафе Starbucks не разрешали работникам вывешивать флаги и декорации Pride Month.

По информации агентства, подобные решения приняли в связи с судебными исками против компании.

Профсоюз Starbucks Workers United добавил, что забастовки также направлены на то, чтобы подтолкнуть компанию к пересмотру трудовых договоров в сторону улучшения оплаты труда и льгот.

Выяснилось, что ряд брендов в США столкнулись с негативной реакцией со стороны консерваторов из-за демонстрации ЛГБТ-товаров, а также критики со стороны групп защиты прав сообщества за недостаточную поддержку ЛГБТ.

Напомним, в Украине отношение граждан к ЛГБТ улучшается, однако положительно относятся только 15,5%. В то же время, 68% респондентов положительно относятся к тому, что ЛГБТ-люди участвуют в сопротивлении российскому вторжению. Отрицательно к этому относятся только 10%.

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