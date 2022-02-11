Страховка, психолог и гибкий график: как бизнес может позаботиться о ментальном здоровье команды

Горим и выгораем — под таким девизом существовал рынок на протяжении всего карантина. Осенью 2020 года Harvard Business Review проанкетировали более 1500 респондентов из 46 стран.

По результатам:

62% ощущали выгорание за последние три месяца "часто" или "очень часто";

57% заметили, что пандемия "серьезно повлияла" на их работу или "полностью ее перевернула";

55% чувствуют, что лишены рычагов управления на работе и в жизни вообще;

21% оценил свое состояние как "хорошее", всего 2% — как "отличное".

С послаблением карантина ситуация мало изменилась, поскольку выгорание подобно снежному кому: эффект идет не только по накопительной, но и по инерции. Выгорая, люди покидают компанию в поисках "лучшей жизни" . Не проработав причины выгорания на старом месте, они уходят в другие компании. В результате сталкиваются там с теми же проблемами, что и ранее. Более того, иногда дело не только в компании, а и в недовольстве человека своим образом жизни в целом. И вот, не проработав первопричины, у человека не получается устранить последствия. А значит, выгорание будет только накапливаться вне зависимости от места работы.

У компаний есть возможность создать внутри условия стабильности, что снизит фактор стресса и повысит продуктивность. Поэтому на рынке становится все более актуальным внедрение программ заботы о ментальном здоровье команды. Расскажу подробнее о вариантах активностей, опыте их внедрения и подводных камнях.

Говоря о Mental Health

Под Mental Health в рамках компаний чаще всего имеется в виду организация благополучия команды. Так называемый well-being. А значит, речь идет не столько о решении проблем, сколько о создании условий внутри компании для избежания этих проблем. И если вы приняли решение внедрять программу Mental Health, все ваши дальнейшие действия должны быть направлены на создание и поддержание среды, которая позволяет людям чувствовать себя комфортно на своей позиции, в команде, позволяет им реализовываться, развиваться, чувствовать себя защищенными и мотивированными.

Все это позволяет избежать выгорания на работе и легче переносить стресс в личной жизни. К тому же внедрение такой программы создает у команды ощущение защиты и поддержки, а значит, повышает лояльность к компании и уменьшает текучку. Это бесспорный плюс для бренда работодателя, поэтому если вы еще не тестировали подобные активности у себя, рекомендую дать им шанс.

Покрываем необъятное

В принципе, понятие Mental Health объединяет в себе такие аспекты жизни:

физическое благополучие — поддержание достойного уровня жизни.

В разрезе сотрудничества с компаниями люди обращают внимание на конкурентную оплату труда, комфортное место работы, медицинское страхование, обеспечение медикаментами, витаминами и массажами и так далее.

социальное благополучие — организация среды, способствующей комфортному сосуществованию, финансовая и юридическая грамотность.

Сюда включается полный цикл погружения команды в общие ценности по компании. К примеру, если у вас не транслируется культура делиться своими проблемами, люди будут молчать, "вариться" в недовольствах, а потом просто покинут компанию, потому что их проблемы не решаются. И в этом будет вина не людей, а скорее, системы. Ведь команда будет открыто выражать беспокойство только в том случае, если чувствует себя безопасно, если знает, что за этим не последует наказание.

эмоциональное благополучие — конкретные активности, которые инициирует компания для обеспечения эмоционального комфорта. К примеру, встречи с психологами или вебинары.

Как этого достичь, на этот вопрос попробую ответить дальше.

Меряем температуру по палате

Главный совет, к которому я пришла на практике, — не стоит предполагать или делать, как у всех. По нашему опыту, зачастую люди посещают именно те мероприятия, которые связаны с болезненной для них темой. Поэтому сначала рекомендую собрать запрос с команды : что у них болит, с чем есть сложности, какие вопросы актуальны. А в соответствии с этим подбирать активности.

К примеру, у нас в команде самыми частыми запросами стали:

work-life balance,

вопросы выгорания,

wellness, а именно все, что влияет на физическое и эмоциональное благополучие (спорт, здоровое питание, экологичное окружение и забота о себе),

эмоциональный интеллект,

межличностные отношения и конфликты.

Подбирайте разноплановые темы. Можно поискать статистику по проблемам, набирающим обороты сегодня, и проявить инициативу, предложив коллегам пройти вебинар на эту тему, даже если у них не было на нее конкретного запроса. А затем собираем обратную связь: если тема окажется актуальной, продолжаем ее разбор.

Ищем свою целевую аудиторию

В разрезе программы психологической поддержки я выделила для себя четыре основных типа людей:

те, у кого нет проблем,

те, у кого есть проблема, но они ее не видят,

те, у кого есть проблема, которую они видят, но не хотят решать или не верят в методы,

те, кто видят проблему и готовы ее решать.

Несмотря на это, основная целевая аудитория программы Mental Health в компании — это последний тип людей. Важно понимать, что целью компании не является убедить человека в необходимости каких-то активностей. Главное — это дать возможность удовлетворить запрос, если такой имеется или появится в будущем. Будьте готовы, что не всем подойдет программа Mental Health и не все будут в ней заинтересованы. К примеру, наши онлайн-вебинары с психологами посещает до 15% команды. Но заставлять людей нельзя.

Обосновываем профит

Помимо увеличения лояльности к компании и, соответственно, снижения уровня текучки, о которых мы говорили ранее, внедрение программы Mental Health поможет привлекать новых специалистов. Несмотря на то что забота о психологическом благополучии команды становится все более распространенной, особенно на IT-рынке, процент вовлекающихся в это компаний все еще крайне низок. А значит, это будет преимуществом для вашего бренда работодателя и поможет привлечь к вам новых кандидатов.

Из менее очевидного можно назвать также значительную экономию денег. Это обусловлено снижением показателей абсентеизма и презентеизма.

Абсентеизм — желание человека как можно чаще отсутствовать на работе. Уставая и выгорая, люди чаще берут отпуска и используют все доступные им больничные дни. Виной этому психосоматика или реальное ухудшение самочувствия.

Презентеизм — присутствие человека на работе, сопровождающиеся низкой продуктивностью и эффективностью труда. К примеру, человек приходит на работу, однако очень часто ходит за кофе, много общается с коллегами по нерабочим вопросам, выполняет задачи дольше обычного без веских на то причин.

Оба показателя напрямую зависят от усталости и уровня выгорания коллектива. И в подтверждение этому Deloitte в 2017 году проводила исследование метрики абсентеизма. После внедрения практик Mental Health этот показатель улучшился: люди стали медленнее уставать и реже уходить в отпуск. Но что примечательно, по подсчетам компании, благодаря этому они сэкономили около 7 миллиардов долларов. Презентеизм компания не измеряла, поскольку тут тяжело получить объективные данные: мало кто признается себе и другим, сколько часов он отлынивает от работы, а иногда это можно даже не замечать.

Из более глобальных исследований институт Гэллапа обнаружил , что люди, испытывающие выгорание:

на 63% чаще просят больничный,

на 23% чаще оказываются в больнице,

в 2,6 раза чаще активно ищут другую работу.

И каждый такой не вовлеченный в работу сотрудник в среднем стоит компании 34% от его годовой зарплаты.

Действуем

Разберем конкретные шаги, которые вы можете предпринять у себя в компании для решения самых распространенных проблем.

Не начинайте с верхушки айсберга, а именно с "плюшек". Бездумно вбрасывая активности, вы не получите эффективного результата. Начинать стоит с базы: ценностей компании, отлаженных процессов, профессионального менеджмента . Ведь если нет культуры обратной связи и честности, на вебинаре с психологом люди будут попросту бояться задавать волнующие их вопросы, чтобы этого не увидел руководитель.

Обсудим самые простые и не требующие финансового вовлечения компании методы избавиться от выгорания на работе:

минимизируем рутинные задачи или строим рабочий процесс так, чтобы была возможность менять вид деятельности в течение дня (к примеру: документы, брейншторминг, отчеты, креативная задача);

даем возможность работать в гибком графике;

создаем страницу на внутреннем портале, куда регулярно публикуем выступления психологов и мотивационных спикеров, полезную литературу и даже видеозанятия по медитации и йоге;

внедряем в компании No-meetings Day, чтобы каждый мог выбрать для себя день без встреч, сконцентрироваться на нужном задании, не пытаясь втиснуть его между встречами. В идеале — выбрать один фиксированный день по компании, чтобы проще было состыковать графики членов команды;

обучаем руководителей команд эмпатии и культуре обратной связи;

настоятельно предлагаем взять отпуск. А если у вас есть такая возможность и специалист действительно ценный для компании, то отправляем его в саббатикал;

поддерживаем качественный отдых своей команды. Не стоит поощрять переработки, если в этом нет крайней необходимости. Отдохнувший сотрудник завтра будет работать эффективнее, чем уставший сегодня. Это же касается и отпуска: продолжая писать по рабочим вопросам, вы не даете коллеге расслабиться, повышаете его тревожность, обязываете помочь и погрузиться в работу. Этого лучше избегать, если вопрос можно отложить или направить другому члену команды. Транслировать эту идею в компании помогает наличие всем доступных сигналов, что сотрудник уже закончил рабочий день, ушел в отпуск или на больничный. У нас, к примеру, с этой задачей справляются статусы в Slack. Главное, чтобы всем были видны эти статусы, а в компании была культура их уважать.

Также стоит помнить, что выгорание возможно не только из-за работы, а и по личным причинам, проблемам со здоровьем или общей усталости . Чтобы заметить это, HR-менеджеру стоит следить за эмоциональным и психологическим состоянием своих "подопечных", брать фидбэк руководителей о продуктивности и конфликтности их команды, общаться, предлагать помощь или поддержку тем, кто по визуальным признакам в ней может нуждаться. Выделяйте время на общение с командой и старайтесь выстраивать доверительные отношения.

Если эти шаги не помогают или их недостаточно для вашей команды, можно обратиться к более дорогостоящим вариантам.

Обеспечьте физическое благополучие

Предоставьте медицинскую страховку, массажные кресла в офисе, скидки на спортзалы или йогу или обустройте зону для спорта в офисе. Организовывайте участие в спортивных мероприятиях, стимулируйте здоровое питание в офисах, поставляя полезные снеки.

Можно также нанять корпоративного массажиста в офис, однако мы пока от этого варианта отказались, поскольку много кому может быть некомфортно проходить такую процедуру в офисе. А также в карантинное время необходимы дополнительные гигиенические условия, что будет забирать время у массажиста, и за день он не сможет охватить всех желающих.

Организуйте встречи с внешними специалистами

Организовывайте коллективные вебинары с психологами на различные тематики.

Вы также можете нанять корпоративного психолога. Однако будьте готовы, что к нему будет ходить до 15% команды в среднем. Ведь у тех, кто готов решать проблемы, часто уже есть личный специалист, с которым ведется работа. Также наличие психолога в офисе нарушает конфиденциальность и анонимность процесса, поскольку коллеги могут случайно услышать разговор, офисная атмосфера не способствует полному эмоциональному расслаблению. Если же психолог будет частью команды и ежедневно посещать офис, у коллег не будет гарантии в конфиденциальности, что их тайны не раскроют случайно за кофе, обсуждая новости.

В идеале рекомендуем сотрудничать с внешним агентством на их локации, а также заключить договор с несколькими психологами, чтобы у людей была возможность выбрать того, кто им ближе. Вы же как компания можете покрывать определенное количество визитов, а также если ваши финансы позволяют, организовать первую пробную встречу с каждым специалистом бесплатно, чтобы можно было понять, кто ближе.

Организуйте гибкую систему выходных

На рынке существует практика Self-care Day. Это регулярный (каждый квартал или полгода) выходной день, который человек может взять для заботы о себе. Это дополнительный оплачиваемый выходной, который можно взять в более краткие сроки, чем обычный отпуск. Этот день предназначен для медицинских "чекапов", посещения косметических салонов, тренировки по танцам, на которую хотелось попасть, хобби или мастер-классов. В общем, для всего, на что обычно неловко взять выходной, но что делает личную жизнь более полной, расслабляет и радует человека. Для компании это выгодно не только с точки зрения лояльности команды.

Мы же внедрили у себя схожую практику — Day-Off-ы. Их можно брать по одному по упрощенной схеме. В такие дни люди могут посвятить решению горящих вопросов или просто отдыху. Подобные практики избавляют от кейса, когда человек выходит с работы в обед на 15 минут, чтобы подписать документы, процесс задерживается, и голодный опаздывающий на работу человек в стрессе бежит в офис, выпадая из рабочего процесса. Часто пропущенные часы не отрабатываются. С другой стороны, лучше взять выходной и без стресса закрыть все важные для себя дела, а потом без отвлекающих факторов приступить к работе.