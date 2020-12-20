Суперкар Ferrari защитили от обстрелов супермощной броней

Американское тюнинговое ателье из города Джексон в штате Вайоминг защитило суперкар Ferrari 458 Speciale скрытым композитным бронированием по классу В4.

Как передает "Мотор", Ferrari 458 Speciale от AddArmor ни снаружи, ни внутри почти ничем не отличается от обычного суперкара, однако пакет под названием Anti-Intrusion Protection добавляет в двери многослойные композитные пластины, которые, уверяют разработчики, на 60% легче и в десять раз прочнее стальной брони.

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Кроме этого, тюнеры меняют стандартные стекла на многослойные на основе акрила и поликарбоната, толщиной от 20 миллиметров и выше.

Бронирование утяжеляет купе на 70 килограммов, но часть этой массы за доплату можно компенсировать — углепластиковые и выхлопная система Capristo оставляют от исходного перевеса лишь 30 килограммов.

Новый выхлоп также добавляет к 4,5-литровому 605-сильному V8 еще 40 лошадиных сил.

По информации AddArmor, бронирование не изменило динамических характеристик суперкара: он разгоняется до 100 км/час за те же три секунды и развивает 325 километров в час.

Защита по классу B4 позволяет Ferrari 458 Speciale выдержать обстрел из пистолетов калибров 9 миллиметров и .44 Magnum.

Стоимость доработок составляет $28 тысяч, а стоимость модернизированного автомобиля американцы оценили в $625 тысяч.

Напомним, в мае этого года в Соединенных Штатах Америки выставили на продажу уникальную Ferrari F40 1992 года выпуска