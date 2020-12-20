  • Главная
  • Бизнес
40 минут назад

Суперкар Ferrari защитили от обстрелов супермощной броней

Стоимость доработок составляет $28 тысяч, а стоимость модернизированного автомобиля американцы оценили в $625 тысяч

Ferrari 458 Speciale. Фото: Ferrari Ferrari 458 Speciale. Фото: Ferrari
Ferrari 458 Speciale. Фото: Ferrari

Американское тюнинговое ателье из города Джексон в штате Вайоминг защитило суперкар Ferrari 458 Speciale скрытым композитным бронированием по классу В4.

Как передает "Мотор", Ferrari 458 Speciale от AddArmor ни снаружи, ни внутри почти ничем не отличается от обычного суперкара, однако пакет под названием Anti-Intrusion Protection добавляет в двери многослойные композитные пластины, которые, уверяют разработчики, на 60% легче и в десять раз прочнее стальной брони.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме этого, тюнеры меняют стандартные стекла на многослойные на основе акрила и поликарбоната, толщиной от 20 миллиметров и выше.

Бронирование утяжеляет купе на 70 килограммов, но часть этой массы за доплату можно компенсировать — углепластиковые и выхлопная система Capristo оставляют от исходного перевеса лишь 30 килограммов.

Новый выхлоп также добавляет к 4,5-литровому 605-сильному V8 еще 40 лошадиных сил.

Читайте также:
Концерн Ferrari временно останавливает производство авто из-за коронавируса

По информации AddArmor, бронирование не изменило динамических характеристик суперкара: он разгоняется до 100 км/час за те же три секунды и развивает 325 километров в час.

Защита по классу B4 позволяет Ferrari 458 Speciale выдержать обстрел из пистолетов калибров 9 миллиметров и .44 Magnum.

Стоимость доработок составляет $28 тысяч, а стоимость модернизированного автомобиля американцы оценили в $625 тысяч.

Напомним, в мае этого года в Соединенных Штатах Америки выставили на продажу уникальную Ferrari F40 1992 года выпуска

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В итальянском Милане произошло землетрясение: самое мощное за 500 лет
В итальянском Милане произошло землетрясение: самое мощное за 500 лет
На Сицилии начал извергаться крупнейший действующий вулкан Европы Этна (ФОТО, ВИДЕО)
На Сицилии начал извергаться крупнейший действующий вулкан Европы Этна (ФОТО, ВИДЕО)
McLaren продает треть гоночного подразделения за 560 млн фунтов стерлингов
McLaren продает треть гоночного подразделения за 560 млн фунтов стерлингов
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Последний шанс на миллион: почему рок-звезды стали продавать права на все свои песни

  3. Bugatti выпустила бриллиантовые часы по цене суперкара McLaren (ФОТО)

  4. Американская топ-модель возглавила рейтинг самых богатых знаменитостей

  5. В Одесской области таможенники изъяли партию кокаина на $12 млн (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...