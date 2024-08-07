Тендер на відбудову "Охматдиту": компанія Sensar заявила про відсутність інформації про участь підрядника

Нещодавно громадськість обурилася вибором переможця конкурсу від БО «Благодійний фонд «Охматдит» на відбудову дитячої лікарні, яким стала компанія ТОВ «Буд-Технолоджі». У публікаціях згадувалася компанія Sensar Development, для якої «Буд-Технолоджі» є генеральним підрядником. У коментарі Delo.ua засновник і СЕО Sensar Development Марк Марченко повідомив, що компанія не була проінформована про участь ТОВ «Буд-Технолоджі» у тендері.

"ТОВ «Буд-технолоджі», що взяв участь у тендері від БО «Благодійний фонд «Охматдит», наразі дійсно є генеральним підрядником в окремих проєктах Sensar Development. Так, Василь Кобизь знаходиться в структурі компанії, оскільки є керівником зазначеного вище ТОВ, але він не виступає його кінцевим бенефіціарним власником", - інформує Марк Марченко.

Він зазначив, що, незважаючи на складність організації девелоперського бізнесу та численні партнерства, керівництво Sensar не було попереджене про участь ТОВ «Буд-технолоджі» у тендері.



"Як і інші будівельні компанії, з якими ми співпрацюємо, ТОВ «Буд-технолоджі», не зобов’язане ставити нас до відома про плани у своїй подальшій діяльності. Однак після цієї ситуації ми будемо більш прискіпливими у виборі підрядників та при взаємодії наголошувати на тому, що Sensar не співпрацює з компаніями, які брали або беруть участь у будь-яких тендерах", - повідомив засновник Sensar .

Також у відповідь на участь ТОВ «Буд-технолоджі» в новому тендері, Марк Марченко заявив, що власники компанії повинні визначитися, чи продовжують вони реалізацію проєктів з SENSAR або виходять з них.

"За ці кілька днів кінцевий бенефіціар нічого не озвучив, тому для мене стало зрозумілим, що далі вони йдуть без нас. Тож, я вирішив розірвати з ними усі договори. Загальна сума наших окреслених майбутніх робіт становила більше 200 млн. гривень", - зазначив Марк Марченко.

Рішення ґрунтується на тому, що протягом 6 років діяльності компанія SENSAR працювала виключно з комерційними проєктами та не мала і не планує мати справу з проєктами, що фінансуються державою або благодійними організаціями. Це правило також стосується всіх підрядників компанії.

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

Також, пізніше у липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.