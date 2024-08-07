Скандальный тендер на восстановление "Охматдета": компания Sensar заявила об отсутствии информации об участии подрядчика

Недавно общественность возмутилась выбором победителя конкурса от БО «Благотворительный фонд «Охматдет» на восстановление детской больницы, которым стала компания ООО «Буд-Технолоджи». В материалах упоминалась компания Sensar Development, для которой "Буд-Технолоджи" является генеральным подрядчиком. В комментарии Delo.ua основатель и СЕО Sensar Development Марк Марченко сообщил, что компания не была проинформирована об участии ООО «Буд-Технолодж» в тендере.

"ООО «Буд-технолоджи», принявшего участие в тендере от БО «Благотворительный фонд «Охматдет», сейчас действительно является генеральным подрядчиком в отдельных проектах Sensar Development. Да, Василий Кобызь находится в структуре компании, поскольку является руководителем указанного выше ООО, но он не выступает его конечным бенефициарным владельцем", – информирует Марк Марченко.

Он отметил, что, несмотря на сложность организации девелоперского бизнеса и многочисленные партнерства, руководство Sensar не было предупреждено об участии ООО «Стройтехнолоджи» в тендере.



"Как и другие строительные компании, с которыми мы сотрудничаем, ООО «Строй-технолоджи», не обязано ставить нас в известность о планах в своей дальнейшей деятельности. Однако после этой ситуации мы будем более придирчивы в выборе подрядчиков и при взаимодействии подчеркивать на потому, что Sensar не сотрудничает с компаниями, принимавшими или участвующими в каких-либо тендерах", — сообщил с основатель Sensar .

Также в ответ на участие ООО «Строй-технолоджи» в новом тендере Марк Марченко заявил, что владельцы компании должны определиться, продолжают ли они реализацию проектов по SENSAR или выходят из них.

"За эти несколько дней конечный бенефициар ничего не озвучил, поэтому мне стало понятно, что дальше они идут без нас. Поэтому я решил расторгнуть с ними все договоры. Общая сумма наших очерченных будущих работ составляла более 200 млн. гривен", — отметил он. Марк Марченко.

Решение основывается на том, что в течение 6 лет деятельности SENSAR работала исключительно с коммерческими проектами и не имела и не планирует иметь дело с проектами, финансируемыми государством или благотворительными организациями. Это правило также относится ко всем подрядчикам компании.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

За информацией издание "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

Также, позже в июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и на этот раз уже на Prozorro.