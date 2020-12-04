90 суток хранения: Терра Фуд начала производство безлактозного молока

Линейка молочных продуктов компании ТЕРРА ФУД пополнилась безлактозным молоком. Новое направление представлено ультрапастеризованным безлактозным молоком ТМ "Біла Лінія" и ТМ "Ферма".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Молоко изготавливается на производственных линиях Тульчинского маслосырзавода, который входит в активы ГК TERRA FOOD.

Безлактозное молоко ТМ "Біла Лінія" и ТМ "Ферма" выпускается в фасовке 900 г в экологических пакетах Tetra Fino, в которых молоко может храниться до 90 суток.

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"Появление новинки в нашей линейке является важным дополнением именно рынка отечественного безлактозной молока, поскольку далеко не все производители готовы устанавливать дополнительное оборудование для производства этого продукта. Поэтому часть спроса на него до сих пор удовлетворяли иностранные компании", — отметил Ярослав Коваль.

Ранее стало известно, что потребление большинства молокопродуктов в Украине в 2020 году заметно выросло.

Напомним, что октябрьская прибыльность производства молока Украины была самой низкой за последние 5 сезонов и ниже прошлогодней почти на 39%.