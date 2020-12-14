Три продуктовые компании стали лучшими семейными бизнесами Украины

Компания "Барком" (ТМ "Родинна ковбаска"), COLLAR Company и Семейная пекарня "Будьмо здорові" признаны лучшими семейными бизнесами страны по версии Family Business Awards 2020.

Компании стали первыми в соответствующих категориях конкурса: "крупный бизнес" (собственный капитал — более 500 млн грн), "средний бизнес" (собственный капитал — 100-500 млн грн) и "малый бизнес" (собственный капитал — до 100 млн грн).

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Кроме того, еще два семейных бизнеса были отмечены специальными наградами: корпорация "Биосфера" в номинации "Стойкость во времена глобальных вызовов" от "Делойт" в Украине и компания ELIO в номинации "Гармоничная интеграция следующего поколения в семейный бизнес" от IdeasFirst.

"Собственники украинского бизнеса должны осознать его как семейный. Тогда им будет проще реагировать на типичные семейные вызовы, и планировать передачу бизнеса следующему поколению, что позволит расширить горизонт планирования и увеличить его шансы к процветанию. Это и есть основа укрепления экономики Украины. Поэтому важен конкурс в масштабе всей страны, чтобы мы могли отметить героев отрасли и знать, на кого равняться. Ответ на вопрос: "Что такое хорошо?" ключевой в формировании культуры оздоровления украинских семейных компаний", — рассказал во время церемонии награждения президент и основатель FBN Ukraine Владислав Бурда.

"В этом году к глобальным геополитическим, демографическим, финансовым вызовам бизнеса добавился еще пандемический. И семейный бизнес всегда встречает их первым, потому что ощущает сложности раньше крупных корпораций. Но в этом есть определенное преимущество — он первым вырабатывает иммунитет к этим трудностям, первым их преодолевает и указывает путь. Поэтому мы вручаем премию бизнесу, который, по нашему мнению, хорошо справился с глобальными вызовами и идет дальше, создавая новое и помогая другим", — отметил Андрей Серветник, партнер, руководитель направления "Международное налогообложение" и практики Deloitte Private компании "Делойт" в Украине, выступившей партнером конкурса, а также предоставившей экспертную оценку в процессе отбора конкурсантов.

Их слова подтверждают истории успеха победителей конкурса на лучшую семейную компанию года. "Барком" (ТМ "Родинна ковбаска"), управляемая семьей Баворовских и семьей Баран, была основана в 1998 году. Сегодня она владеет собственной ритейл-сетью, объединяя 260 точек продаж и 1900 сотрудников в 60 городах Украины.

Известная своими товарами для домашних питомцев COLLAR Company уже более 20 лет на мировом рынке. Компания основана и управляется семьей Синица. Помимо Украины открыты офисы в США, Испании, Польше, Китае и России. COLLAR сотрудничали с NASA, Warner Bros. и участвовали в выпуске лицензионной серии продукции с героями DC Comics.

Семейная пекарня "Будьмо Здорові" (ТМ Smakuli), управляемая семьей Рымальских, основана в 2016 году и является первым украинским производителем печенья без глютена и лактозы. Бренд востребован не только в Украине, но и в странах Центральной Европы, Азии, Ближнего Востока и Северной Америки.

Корпорация "Биосфера", основанная семьей Здесенко, менее чем за 23 года превратилась в международного гиганта, экспортируя свои товары на четыре континента. Ежедневно в мире продается миллион единиц продукции "Биосферы".

Компания ELIO, основанная в 1995 году и управляемая семьей Коростылевых, производит и экспортирует мебель премиум-сегмента в 12 стран мира. У нее 35 дилеров в Украине и два за рубежом — в Париже и Гамбурге.

Отметим, организаторами конкурса Family Business Awards второй год подряд выступает Ассоциация владельцев семейных компаний Украины FBN Украина в партнерстве с "Делойт" в Украине и IdeasFirst.