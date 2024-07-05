У Києві відбудеться щорічна зустріч лідерів бізнесу SALES FORUM 2024: усі деталі

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Кожен бізнес тримає фокус на ключовому показнику ефективності - зростанні продажів. Як ви адаптували продажі під нові вимоги клієнтів та ринку? Як формуєте sales-команду? Чи всі можливості автоматизації застосовуєте?

SALES FORUM 2024 – щорічна зустріч лідерів бізнесу від організатора KA Group з питань нових стратегій та методів продажів на прикладах українських кейсів та світового досвіду. Тут ми відверто поговоримо про те, як збільшити прибуток через трансформацію стратегій та підходів у продажах, створити результативну sales-команду і вибрати нові інструменти автоматизації, щоб збільшити число клієнтів, угод, прибутку.

Де: Київ, офлайн та онлайн

Коли: 12 липня 2024

Час: 9.30 – 18.00

Серед спікерів форуму:

Вадим Марценко , засновник Martsenko Sales, сертифікований бізнес-коуч, акредитований консультант ЄБРР, психотерапевт керівник практики People Advisory Services E&Y в Україні

, засновник Martsenko Sales, сертифікований бізнес-коуч, акредитований консультант ЄБРР, психотерапевт керівник практики People Advisory Services E&Y в Україні Марина Авдєєва , керуюча акціонер СК "Арсенал Страхування", засновниця EASY PEASY Insurtech

, керуюча акціонер СК "Арсенал Страхування", засновниця EASY PEASY Insurtech Ігор Сироватко , операційний директор OLX в Україні та Центральній Азії, бізнес-коуч

, операційний директор OLX в Україні та Центральній Азії, бізнес-коуч Артем Биковець , CEO / Org & Agile Coach в Simplesense, Org Coach в Monobank

, CEO / Org & Agile Coach в Simplesense, Org Coach в Monobank Денис Каплунов , експерт з маркетингу та копірайтингу, топкопірайтер України, засновник агенції Kaplunoff Communications

, експерт з маркетингу та копірайтингу, топкопірайтер України, засновник агенції Kaplunoff Communications Галина Ерьоменко , СЕО та викладачка Українського Центру Медіації, перша президентка НАМУ, к.ю.н., бізнес-медіаторка Академії Мюнхенської ТПП, CEDR (UK), EMA (USA), викладачка kmbs

, СЕО та викладачка Українського Центру Медіації, перша президентка НАМУ, к.ю.н., бізнес-медіаторка Академії Мюнхенської ТПП, CEDR (UK), EMA (USA), викладачка kmbs Ігор Ніколенко , LinkedIn Mentor для бізнесу, власник бутикового консалтингу і менторства, експерт з Social Selling

, LinkedIn Mentor для бізнесу, власник бутикового консалтингу і менторства, експерт з Social Selling Олександр Краковецький, CEO DevRain, CTO ДонорUA, Ph.D, Microsoft Regional Director, Microsoft AI MVP, кандидат технічних наук

Деталі програми та участі: http://surl.li/snktxi

Реєструйтесь на SALES FORUM’2024 і проведіть 12 липня як день у колі експертів та нового досвіду, дієвих методів, підходів аналізу клієнтів та воронок, інструментів продажів. Реєструйтесь командою — кожен 5-й квиток ви отримуєте у подарунок від організаторів KA Group. Для представників delo.ua - 10% знижки на квитки за промокодом delo_sales