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У Києві відбудеться щорічна зустріч лідерів бізнесу SALES FORUM 2024: усі деталі
Кожен бізнес тримає фокус на ключовому показнику ефективності - зростанні продажів. Як ви адаптували продажі під нові вимоги клієнтів та ринку? Як формуєте sales-команду? Чи всі можливості автоматизації застосовуєте?
SALES FORUM 2024 – щорічна зустріч лідерів бізнесу від організатора KA Group з питань нових стратегій та методів продажів на прикладах українських кейсів та світового досвіду. Тут ми відверто поговоримо про те, як збільшити прибуток через трансформацію стратегій та підходів у продажах, створити результативну sales-команду і вибрати нові інструменти автоматизації, щоб збільшити число клієнтів, угод, прибутку.
Де: Київ, офлайн та онлайнПідписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Коли: 12 липня 2024
Час: 9.30 – 18.00
Серед спікерів форуму:
- Вадим Марценко, засновник Martsenko Sales, сертифікований бізнес-коуч, акредитований консультант ЄБРР, психотерапевт керівник практики People Advisory Services E&Y в Україні
- Марина Авдєєва, керуюча акціонер СК "Арсенал Страхування", засновниця EASY PEASY Insurtech
- Ігор Сироватко, операційний директор OLX в Україні та Центральній Азії, бізнес-коуч
- Артем Биковець, CEO / Org & Agile Coach в Simplesense, Org Coach в Monobank
- Денис Каплунов, експерт з маркетингу та копірайтингу, топкопірайтер України, засновник агенції Kaplunoff Communications
- Галина Ерьоменко, СЕО та викладачка Українського Центру Медіації, перша президентка НАМУ, к.ю.н., бізнес-медіаторка Академії Мюнхенської ТПП, CEDR (UK), EMA (USA), викладачка kmbs
- Ігор Ніколенко, LinkedIn Mentor для бізнесу, власник бутикового консалтингу і менторства, експерт з Social Selling
- Олександр Краковецький, CEO DevRain, CTO ДонорUA, Ph.D, Microsoft Regional Director, Microsoft AI MVP, кандидат технічних наук
Деталі програми та участі: http://surl.li/snktxi
Реєструйтесь на SALES FORUM’2024 і проведіть 12 липня як день у колі експертів та нового досвіду, дієвих методів, підходів аналізу клієнтів та воронок, інструментів продажів. Реєструйтесь командою — кожен 5-й квиток ви отримуєте у подарунок від організаторів KA Group. Для представників delo.ua - 10% знижки на квитки за промокодом delo_sales