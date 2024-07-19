У Києві відбудуться Міжнародний GR Форум та щорічна премія для GR-спеціалістів

5 вересня 2024 року у Києві, першим лобістським клубом в Україні, LOBBY CLUB, у партнерстві з Українською асоціацію лобістів та GR спеціалістів відбудеться організована знакова подія — перший Міжнародний форум з лобізму та Government Relations (GR).

Реєстрація на форум та детальна інформація

Форум має на меті обговорення лобізму як ефективного інструменту змін у контексті нещодавно прийнятого закону про лобіювання в Україні. Міжнародний форум з лобізму та GR покликаний зібрати провідних експертів, законодавців, представників бізнесу та громадськості для аналізу та обміну кращими практиками у сфері лобіювання, визначення його ролі у формуванні прозорих та відкритих взаємовідносин між державою та суспільством.

На форумі виступатимуть провідні експерти та ключові фігури антикорупційних відомств України, а також американські експерти галузі у особі Кендала КОФФІ, провідного юриста Флориди, колишнього прокурора Південного округу Флориди та Джейсона Л. ШЕЛТОНА, представника президентської адміністрації Білого Дому та колишнього мера м. Тупело, Міссісіпі.

Основні теми форуму: Імплементація закону про лобіювання в Україні та світі: Аналіз впливу нового законодавства на доброчесний бізнес та міжнародні практики.

Тонка грань між корупцією та лобізмом: Обговорення механізмів, які допомагають розмежувати законне лобіювання від корупційних дій.

Судовий погляд на лобіювання: Роль судової системи в процесах регулювання та контролю за лобіюванням.

Реєстр прозорості: Обговорення запровадження та функціонування системи, яка забезпечує відкритість та доступ до інформації про лобістську діяльність.

Процес лобіювання в США: Що може бути предметом лобіювання в США та відмінність Американської моделі відвід європейської та української. Міжнародний форум з лобізму та GR стане важливою віхою у зміцненні демократичних процесів, сприятиме створенню прозорих механізмів взаємодії бізнесу та влади, а також підвищить ефективність антикорупційних ініціатив в Україні.

Організатор: LOBBY CLUB, Організатор: International Governmental Affairs Professionals Association Експертний партнер: Ukrainian Association of Government Relations Professionals and Lobbyists

У цей же день, 5 вересня 2024, відбудеться нагородження переможців Всеукраїнської GR-премії. Всеукраїнська GR-премія 2024 є ключовим заходом в Україні, який зосереджується на визнанні та нагородженні видатних досягнень у сфері громадських відносин і лобізму. Премія є унікальною можливістю для фахівців у сфері GR представити свої найкращі кейси, обмінятися досвідом та налагодити зв’язки з ключовими гравцями галузі, включаючи провідних політиків, бізнесменів та громадських діячів.

Дата і місце проведення: 05 вересня 2024 року, Прем'єр Палац, м Київ.

Організатори: LOBBY CLUB та Українська асоціація професіоналів GR та лобізму.

Мета заходу: Відзначити визначні досягнення у галузі громадських відносин, що сприяють розвитку прозорої та ефективної взаємодії між бізнесом та державою.

Конкурсна процедура: У рамках премії будуть обрані переможці з кожної номінації, засновані на ретельному аналізі представлених кейсів та їхнього впливу на громадські та державні інтереси. Аналіз кейсів буде проводитися лобістами та GR представниками з США з багаторічним досвідом.

Анкета на учать у Всеукраїнської "GR-премії та детальна інформація за посиланням.