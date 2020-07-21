"Водитель будет молчать": Uber запустил в Украине новую услугу для поездок "Comfort"

21 июля 2020 года, Uber в Украине в дополнение к UberX, Select, Van, Black, Green и Shuttleзапустил для пользователей новую услугу Uber Comfort.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Услуга будет доступна в приложении во всех городах Украины. Заказывая поездку Uber Comfort, которая по цене, в среднем, будет дороже на 20%, чем UberX, пользователь получит комфортабельный автомобиль с увеличенным пространством для ног, а заказ примет опытный водитель с высоким рейтингом.

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Кроме того, пассажиры могут указать свои предпочтения, когда речь идет о поездке: они могут выбрать один из трех вариантов температурного режима и заранее указать в приложении перед началом поездки, предпочитают ли они ехать в тишине или поговорить. Более того, водитель ждет в пункте посадки до десяти минут за небольшую доплату.

"С новым Uber Comfort пользователи в Украине теперь смогут заказывать поездки в более комфортабельных автомобилях, с опытными водителями с высоким рейтингом и персонализированным обслуживанием по цене, чуть более высокой, чем UberX. Мы очень рады представить эту новую услугу всем пользователям, которые хотят путешествовать с комфортом и в спокойной обстановке, одновременно предоставляя новые возможности заработка для водителей с самым высоким рейтингом", — отметил Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

В дополнение к несложному заказу поездки через приложение, пользователю доступны обычные опции приложения Uber, такие как, заранее известная информация о ценах, оплата через приложение или наличными, а также многочисленные функции безопасности и информация о поездке и водителе.

Напомним, что ранее Uber запустил в Украине сервис деловых поездок для бизнеса.