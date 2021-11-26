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Учитывать тренды и вдохновлять сотрудников: глава набсовета Octava Capital о том, как строить в Украине жизнестойкий бизнес
Чтобы обеспечить жизнеспособность компании в Украине, необходимо следить за поведением потребителей и обговаривать с командой новые тенденции.
Об этом рассказал во время Business Wisdom Summit председатель наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.
По его мнению, чтобы играть вдолгую и вести жизнеспособный бизнес в Украине, необходимо соблюдать несколько правил:
- Следить за рынком, новыми трендами и поведением потребителя.
- Следить за действиями своей компании и “коллег” на рынке.
- Общаться с командой о новых тенденциях и предлагаемых действиях.
- Вдохновлять и поощрять сотрудников за победы и осознанные поражения.
- Не забывать, что это бизнес, а не хобби.
Также председатель привел в пример успешный кейс асимметричного ведения бизнеса Илона Маска, который можно применять в своем бизнесе. Например, нужно:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Создавать коллаборации для доступа к ресурсам и знаниям. Илон Маск в таком случае сделал союзниками SpaceX компанию NASA, Минобороны США.
- Оцифровывать бизнес-процессы. В Space Х - алгоритмы повсюду.
- Привлекать и удерживать таланты. Маск в таком случае предлагает своим инженерам невозможные проблемы и дедлайны.
- Управлять вниманием. В случае с Маском можно заметить, что за ним и его проектами следит весь мир.
Напомним, ранее сообщалось, основатель Tesla Илон Маск продал 934 091 акцию компании на сумму $1,05 млрд. Это стало очередным этапом в процессе продажи 10% принадлежащих миллиардеру акций Tesla, что необходимо для оплаты налогов.