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Категория
Бизнес
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Учитывать тренды и вдохновлять сотрудников: глава набсовета Octava Capital о том, как строить в Украине жизнестойкий бизнес

Чтобы обеспечить жизнеспособность компании в Украине, необходимо следить за поведением потребителей и обговаривать с командой новые тенденции.

Об этом рассказал во время Business Wisdom Summit председатель наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.

По его мнению, чтобы играть вдолгую и вести жизнеспособный бизнес в Украине, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Следить за рынком, новыми трендами и поведением потребителя.
  • Следить за действиями своей компании и “коллег” на рынке.
  • Общаться с командой о новых тенденциях и предлагаемых действиях.
  • Вдохновлять и поощрять сотрудников за победы и осознанные поражения.
  • Не забывать, что это бизнес, а не хобби.

Также председатель привел в пример успешный кейс асимметричного ведения бизнеса Илона Маска, который можно применять в своем бизнесе. Например, нужно:

  • Создавать коллаборации для доступа к ресурсам и знаниям. Илон Маск в таком случае сделал союзниками SpaceX компанию NASA, Минобороны США.
  • Оцифровывать бизнес-процессы. В Space Х - алгоритмы повсюду.
  • Привлекать и удерживать таланты. Маск в таком случае предлагает своим инженерам невозможные проблемы и дедлайны.
  • Управлять вниманием. В случае с Маском можно заметить, что за ним и его проектами следит весь мир.

Напомним, ранее сообщалось, основатель Tesla Илон Маск продал 934 091 акцию компании на сумму $1,05 млрд. Это стало очередным этапом в процессе продажи 10% принадлежащих миллиардеру акций Tesla, что необходимо для оплаты налогов.

Online трансляция "Business Wisdom Summit"
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