Учитывать тренды и вдохновлять сотрудников: глава набсовета Octava Capital о том, как строить в Украине жизнестойкий бизнес

Чтобы обеспечить жизнеспособность компании в Украине, необходимо следить за поведением потребителей и обговаривать с командой новые тенденции.

Об этом рассказал во время Business Wisdom Summit председатель наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.

По его мнению, чтобы играть вдолгую и вести жизнеспособный бизнес в Украине, необходимо соблюдать несколько правил:

Следить за рынком, новыми трендами и поведением потребителя.

Следить за действиями своей компании и “коллег” на рынке.

Общаться с командой о новых тенденциях и предлагаемых действиях.

Вдохновлять и поощрять сотрудников за победы и осознанные поражения.

Не забывать, что это бизнес, а не хобби.

Также председатель привел в пример успешный кейс асимметричного ведения бизнеса Илона Маска, который можно применять в своем бизнесе. Например, нужно:

Создавать коллаборации для доступа к ресурсам и знаниям. Илон Маск в таком случае сделал союзниками SpaceX компанию NASA, Минобороны США.

Оцифровывать бизнес-процессы. В Space Х - алгоритмы повсюду.

Привлекать и удерживать таланты. Маск в таком случае предлагает своим инженерам невозможные проблемы и дедлайны.

Управлять вниманием. В случае с Маском можно заметить, что за ним и его проектами следит весь мир.

Напомним, ранее сообщалось, основатель Tesla Илон Маск продал 934 091 акцию компании на сумму $1,05 млрд. Это стало очередным этапом в процессе продажи 10% принадлежащих миллиардеру акций Tesla, что необходимо для оплаты налогов.