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АПК 50 минут назад

Украина начала закупать белорусское сухое молоко на местной бирже

Ранее украинские компании к белорусской молочной продукции интереса не проявляли

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украинская компания впервые приобрела у белорусского производителя сухое молоко на единственной в этой стране Белорусской универсальной товарной бирже.

Как говорится в сообщении самой торговой площадки, пробная партия сухого обезжиренного молока объемом 40 тонн была продана за 108 тысяч долларов.

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Отмечается, что ранее украинские участники преимущественно приобретали на БУТБ лом металлов, стройматериалы, муку и семена растений, а к белорусской молочной продукции интереса не проявляли.

Украина входит в первую пятерку стран по количеству аккредитованных на БУТБ компаний. При этом за первое полугодие число украинских участников увеличилось на 16% и составило 326.

Существенно вырос и биржевой товарооборот с Украиной: по итогам шести месяцев он достиг 24,6 млн долларов, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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"Первая сделка по закупке белорусского сухого молока украинской компанией — знаковое событие с точки зрения диверсификации экспорта. Этому прежде всего поспособствовала активная работа биржи по привлечению на торги новых покупателей из Украины. В частности, компания, совершившая сделку, — крупный импортер сельхозпродукции на украинский рынок", — сообщила биржа.

БУТБ также отмечает, что, как показывает практика, за пробной закупкой обычно следуют сделки значительно большего объема. Она рассчитывает на схожий сценарий и в этом случае.

В целом за первое полугодие 2021 года экспорт сухого молока через белорусскую биржу увеличился в 4,5 раза, при этом основными покупателями были резиденты России.

Напомним также, что Украина в последние месяцы наращивает экспорт мороженого, несмотря на падение надоев молока.

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Фото: Depositphotos

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