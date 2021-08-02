Украина начала закупать белорусское сухое молоко на местной бирже

Украинская компания впервые приобрела у белорусского производителя сухое молоко на единственной в этой стране Белорусской универсальной товарной бирже.

Как говорится в сообщении самой торговой площадки, пробная партия сухого обезжиренного молока объемом 40 тонн была продана за 108 тысяч долларов.

Отмечается, что ранее украинские участники преимущественно приобретали на БУТБ лом металлов, стройматериалы, муку и семена растений, а к белорусской молочной продукции интереса не проявляли.

Украина входит в первую пятерку стран по количеству аккредитованных на БУТБ компаний. При этом за первое полугодие число украинских участников увеличилось на 16% и составило 326.

Существенно вырос и биржевой товарооборот с Украиной: по итогам шести месяцев он достиг 24,6 млн долларов, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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"Первая сделка по закупке белорусского сухого молока украинской компанией — знаковое событие с точки зрения диверсификации экспорта. Этому прежде всего поспособствовала активная работа биржи по привлечению на торги новых покупателей из Украины. В частности, компания, совершившая сделку, — крупный импортер сельхозпродукции на украинский рынок", — сообщила биржа.

БУТБ также отмечает, что, как показывает практика, за пробной закупкой обычно следуют сделки значительно большего объема. Она рассчитывает на схожий сценарий и в этом случае.

В целом за первое полугодие 2021 года экспорт сухого молока через белорусскую биржу увеличился в 4,5 раза, при этом основными покупателями были резиденты России.

Напомним также, что Украина в последние месяцы наращивает экспорт мороженого, несмотря на падение надоев молока.

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