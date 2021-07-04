Транспорт 1 час назад

Украина получит турецкие ударные беспилотники Bayraktar в скором времени — Зеленский

Их передадут украинской морской авиации

Боевой беспилотник Bayraktar TB2. Фото: Википедия Боевой беспилотник Bayraktar TB2. Фото: Википедия
Боевой беспилотник Bayraktar TB2. Фото: Википедия

Вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar.

Их передадут украинской морской авиации, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Одессе.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции", — сказал Зеленский.

Ранее американские СМИ сообщали, что Россия угрожала Турции в связи с продажей Украине беспилотников Bayraktar.

Кроме того, в Украине рассказали, при каких условиях турецкие беспилотники Bayraktar будут применены на Донбассе.

Читайте также:
Украина закупила у Турции ударные беспилотники (видео, фото)

Напомним, власти РФ ограничили авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Однако в конце мая Москва решила еще на несколько недель продлить запрет на перелеты между странами.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украину. Министр заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".

Ранее в турецком МИД призвали Россию не обижаться на продажу беспилотников Украине. При этом в Турции напомнили, что РФ также продает свое оружие разным странам.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина построит собственный военный корвет к концу 2023 года — Зеленский
Украина построит собственный военный корвет к концу 2023 года — Зеленский
Зеленский с большой вероятностью ветирует закон о возобновлении работы ВККС — Разумков
Зеленский с большой вероятностью ветирует закон о возобновлении работы ВККС — Разумков
Не поддерживать партии и отчитываться о контактах: Рада дала старт деолигархизации
Не поддерживать партии и отчитываться о контактах: Рада дала старт деолигархизации
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Украина перевыполнила план по поступлениям в общий фонд госбюджета

  2. В Днепре журналисты, которых избила "Муниципальная варта", обратились к Зеленскому

  3. На Уолл-стрит прогнозируют падение биткойна ниже $30 тысяч

  4. Коронавирус: в Украине за сутки менее 400 новых заражений, 10 человек умерли

  5. В Винницкой области за 3,4 млрд грн построят мост через Днестр

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...