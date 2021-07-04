Украина получит турецкие ударные беспилотники Bayraktar в скором времени — Зеленский

Вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar.

Их передадут украинской морской авиации, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Одессе.

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Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции", — сказал Зеленский.

Ранее американские СМИ сообщали, что Россия угрожала Турции в связи с продажей Украине беспилотников Bayraktar.

Кроме того, в Украине рассказали, при каких условиях турецкие беспилотники Bayraktar будут применены на Донбассе.

Напомним, власти РФ ограничили авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Однако в конце мая Москва решила еще на несколько недель продлить запрет на перелеты между странами.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украину. Министр заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".

Ранее в турецком МИД призвали Россию не обижаться на продажу беспилотников Украине. При этом в Турции напомнили, что РФ также продает свое оружие разным странам.