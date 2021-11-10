Рынки 10 минут назад

Ukrainian Gambling Council начинает серию экспертных исследований в сфере азартных игр

"Индекс событий UGC" будет предоставлять профессиональную информацию об игорном бизнесе

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Всеукраинское профильное гемблинговое общественное объединение Ukrainian Gambling Council запустила серию экспертных исследований в сфере азартных игр "Индекс событий UGC".

Об этом сообщила пресс-служба UGC.

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"Одним из ключевых направлений деятельности Ukrainian Gambling Council является экспертно-исследовательская работа, направленная на увеличение объема профессиональной информации по развитию рынка азартных игр в Украине. Именно в рамках этого направления работы сегодня сообщаем о запуске серии экспертных исследований "индекс событий UGC". Индекс является видом качественного исследования, направленного на экспертную оценку отдельных процессов, событий и решений, которые имеют значительное влияние на внедрение и ход реформы отрасли азартных игр в Украине", — говорится в сообщении.

В UGC уверены, что подобные исследования являются крайне важными, ведь до недавнего времени тематика азартных игр вызвала довольно незначительный интерес как индустрия и как объект исследования в том числе и в Украине.

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После ее легализации и первых значительных успехов, сфера гемблинга привлекает все больше внимания общества и экспертных кругов. И для комплексного и объективного изучения данной индустрии необходима профессиональная информация, которую, в частности, и будет предоставлять "индекс событий UGC".

"Подобные качественные исследования применяются для реализации проектов, посвященных оценке скрытых процессов, которые происходят в различных отраслях, и которые имеют высокий уровень специфичности. Такой отраслью с учетом ее новизны и междисциплинарной природы отрасль азартных игр", — отметила координатор экспертно-исследовательской группы, заместитель председателя UGC по коммуникационным вопросам Виктория Закревская.

В рамках первого исследования серии, эксперты проанализировали четыре наиболее актуальные темы:

– налоговый вопрос для игорного бизнеса (законопроект 2713-д);

– противодействие нелегальным игорным заведениям;

– решение коллизии с формированием КРАИЛ;

– продвижение принципов ответственной игры.

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Ранее Ukrainian Gambling Council призвала  компанию SLOTOKING и другие лицензированные компании, реклама которых может вводить игроков в заблуждение, урегулировать эти вопросы с отраслевым сообществом, как это предусматривает меморандум UGC по рекламе.

СПРАВКА

UGC — всеукраинское профильное гемблинговое общественное объединение, который стремится объединить всю легальную игорную индустрию для обеспечения стабильного и эффективного развития игорного бизнеса в Украине. UGC выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной гемблинг-индустрией.

По состоянию на сегодня количество членов UGC уже насчитывает 22 легальных организатора азартных игр, общественных организации в сфере гемблинга и представителя СМИ.

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