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Бизнес
Дата публикации

Украинская компания Ajax Systems начинает работать в Аргентине, на очереди Колумбия

Украинская компания Ajax Systems начинает работать в Аргентине, на очереди Колумбия
Ajax Systems осваивает рынок США. Фото: Facebook компании

Украинский разработчик и производитель систем безопасности Ajax Systems официально начал работать на рынке Аргентины. Об этом сообщил CEO компании на своей странице в Facebook.

"Стартуем сегодня полноценно в Аргентине. Вторая страна в Южной Америке, в которую мы заходим (первая была Чили). В марте начинается road-show, и уже сегодня можно размещать заказы на сайте", — написал Конотопский.

Он рассказал, что на аргентинском рынке нет европейских производителей, только американские. Ajax Systems тщательно год готовилась к заходу в Аргентину, чтобы справиться с конкуренцией.

Компания разработала новое поколение Jeweller и Wings для Северной и Южной Америки. Кроме того, Ajax Systems подняла LTE в Аргентине и переделала современные антенны для более широких диапазонов.

Проверку Федеральной комиссией по связи США (FCC) украинская компания также успешно прошла.

"Запустили команды в Аргентине, Мексике и скоро запустим в Колумбии. Пришло время пожинать плоды", — добавил Конотопский.

Ранее Ajax Systems открыла R&D офис во Львове. За год компания планирует создать команду из 20-25 специалистов. В первую очередь компания ищет талантливых инженеров — embedded и hardware-разработчиков, Java-разработчиков, а также менеджеров проектов. Открытие офиса во Львове состоялось в январе 2022 года.

Напомним, у Ajax Systems есть два завода в Киеве и три R&D офиса в Киеве, Харькове, Виннице. В компании работают более 1800 специалистов, из них 350 — в R&D департаменте. 

Автор:
Вита Молодан