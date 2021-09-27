Украинские АЗС снизили цены на бензин, но подняли на дизтопливо

C 24 по 27 сентября розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, снизили стоимость бензина в пределах 30-80 копеек за литр, но на 15-30 копеек подняли цены на дизельное топливо (ДТ).

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

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Так, все виды бензина на станциях "Олас", BVS и Chipo подешевели на 10-80 копеек, при этом дизтопливо на BVS и Chipo подорожало на 30 копеек.

На станциях KLO цены на бензин остались прежними, а на ДТ были подняты на 24 копейки за литр, до 29,23 грн/л. Также на 15 и 25 копеек, до 26,93 грн/л и 27,15 грн/л, прибавило дизтопливо в сети "БРСМ-Нафта" и Motto соответственно.

Кроме этого, откорректировали свои цены сети автозаправочных станций AMIC и "Автопорт".

Изменение розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС с 24 по 27 сентября, грн/л:

Напомним, на прошлой неделе Министерство экономики Украины определило на третью декаду сентября 2021 года среднюю стоимость одного литра дизтоплива в 22,59 грн, а одного литра бензина — 26,17 грн.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,59 грн/л.