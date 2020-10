Украинские дизайнеры презентовали свои проекты на крупном дизайн-форуме (ФОТО)

В инновационном парке UNIT.City состоялась выставка украинских проектов в рамках Нидерландской недели дизайна — крупнейшего в Северной Европе события в сфере дизайна и инноваций.

Причем от Украины в событии приняли участие 3 команды финалистов международного проекта European Design Upgrade: Changeable, NanoRetention и Pink Glasses, сообщает пресс-служба EDU.

Указано, что участники Dutch Design Week 2020 поставили цель продемонстрировать потенциал дизайна в борьбе с острыми общественными проблемами, найти современные способы организации городской жизни, разработать новые материалы и способы переработки отходов и привлечь внимание к актуальным проблемам социума.

Как отмечается, событие открылось презентациями проектов дизайнеров-финалистов, которые поделились своими идеями и представили результаты работы за 9 месяцев участия в European Design Upgrade.

"Как изменить свою жизнь и мир, который меня окружает? Я думаю, каждый из нас рано или поздно задумывается о чем-то подобном. Но когда речь идет о глобальных проблемах, мы обычно откладываем их решения на потом. Однако, как насчет того, чтобы начинать действовать сейчас?", — обратился к аудитории основатель бренда Pink Glasses, финалист European Design Upgrade Олег Белый.

Он выпустил коллекцию одежды с принтами, которые меняются в ультрафиолетовом свете и привлекают внимание к проблемам общества.

"Я всегда любила природу и интересовалась тем, как она устроена на фундаментальном уровне. Поэтому я пошла изучать физику в университете — и теперь у меня есть идеи, которые я хочу реализовать", — рассказала автор проекта NanoRetention Екатерина Кроленко.

Она разрабатывает биоматериал, который позволяет задерживать влагу, блокировать шум и поможет городам стать зеленее.

"Даже сама атмосфера на проекте очень мне помогла. Ведь раньше я не работала в командах, в которых у каждого участника настолько разный опыт и бэкграунд", — комментирует автор проекта Changeable Ольга Синякевич.

Украинка создает съемные дизайнерские каверы для протезов, которые позволят сделать из них стильный аксессуар.

Проект European Design Upgrade реализуется в партнерстве Украины (фонд K.Fund, общественная организация GoLocal), Бельгии (Brussels Creative) и Финляндии (Urban Mill).

"Мы рады быть частью международного консорциума из трех стран и представить на Нидерландской неделе дизайна лучшие работы участников European Design Upgrade. Этот проект пришлось реализовывать в непростой период — думаю, что мы многому научились и получили прекрасную возможность поделиться идеями и опытом", — отметила вице-президент K.Fund, концептуальный лидер EDU Елена Добророднева.

Сообщается, что событие завершилось международной дискуссией "Radical creativity. How can we break the borders?", на которой эксперты из Украины, Бельгии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Польши обсудили проблемы, с которыми сталкивается креативное сообщество в Европе, а также перспективы взаимодействия и партнерства.

Как известно, Dutch Design Week — крупнейшее ежегодное дизайнерское событие в Северной Европе. На форуме представлены работы и концепции более 2 600 дизайнеров для 355 000 посетителей.

Фонд K.Fund основан украинским предпринимателем Василием Хмельницким в 2015 году для поддержки проектов в сфере образования и экономики. Миссия K.Fund — предоставлять ключи для развития и реализации, обеспечивать возможности для получения новых знаний и навыков, способствовать открытиям и помогать выйти на новый уровень.

Проект финансируется при поддержке Европейской комиссии и Украинского культурного фонда.

Ранее стало известно, что 3 команды украинских дизайнеров примут участие в Нидерландской неделе дизайна — крупнейшем дизайн-форуме в Северной Европе, который состоится с 17 по 25 октября.