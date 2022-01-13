Украинские инженеры создают зарядки для электромобилей, их стартап привлек $4,7 млн от BMW и Ventures

Немецкий стартап с украинской командой инженеров в Киеве HeyCharge разрабатывает расширенный доступ к зарядкам для электромобилей. Проект привлек 4,7 миллиона долларов венчурных инвестиций.

Об этом сообщила пресс-служба HeyCharge.

Раунд начального финансирования возглавляют компании BMW и Ventures, подразделение венчурного капитала BMW Group.

Стартап привлек инвестиции и других компаний, в частности Statkraft, крупнейшего в Европе производителя возобновляемой энергии.

Инженеры планируют направить привлеченные инвестиции на масштабирование проекта — полный запуск на рынках Европы и США.

Кроме того, они собираются заняться разработкой дополнительных технологических решений, а также открыть офис в Мюнхене и расшириться в Киеве.

В чем особенность HeyCharge

HeyCharge создает первое в мире доступное решение для зарядки электромобилей в многоквартирных домах, офисах, отелях и другой инфраструктуре.

Чтобы развивать эту инфраструктуру, ранее требовался надежный доступ к интернету, что затрудняло процесс. HeyCharge предложил технологию SecureCharge. Если ее применить, то для быстрой установки зарядной станции не потребуется интернет, только обмен данными между устройством и приложением через Bluetooth.

СЕО HeyCharge Крис Карде отметил, что 40% европейцев и 37% арендаторов в США проживают в многоквартирных домах, соответственно, для значительной части населения использование электромобилей все еще неудобно из-за ограниченных возможностей доступа к подзарядке транспорта.

"Наличие и доступ к зарядным станциям, надежное соединение Wi-Fi, стоимость все еще остаются реальными препятствиями. Решение HeyCharge делает зарядку электромобилей не только масштабируемой, но и более рентабельной и доступной: подзаряд электромобилей возможен везде, где пользователь живет или работает", — добавили в HeyCharge.

В целом рынок электромобилей активно развивается, поэтому идея HeyCharge сейчас актуальна как никогда. Производители автомобилей перенаправляют фокус своего бизнеса именно на электрокары.

Например, более половины денег, которые Volkswagen Group собирается потратить в 2022-2026 годах, пойдет на электромобили и другие высокотехнологичные разработки. Компания собирается увеличить расходы на электрокары до $100 млрд.

Более того, производители смартфонов начали реформировать свой бизнес, направляя его на рынок электромобилей.

Также японская корпорация Sony Group Corporation объявила о планах заняться производством электромобилей. Для этого компания создаст специальное новое подразделение.