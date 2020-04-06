Украинские металлурги существенно сократили выплавку стали

В марте текущего года металлургические предприятия Украины произвели 1,79 млн тонн стали, что на 9,1% меньше, чем в марте 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укрметаллургпром".

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Так, за месяц чугуна выплавлено 1,7 млн тонн (минус 4,6%), проката произведено 1,56 млн тонн, что на 7,9% меньше, чем годом ранее.

За первый квартал 2020 года в Украине произведено: чугуна 5,11 млн тонн (на 2% меньше аналогичного периода 2019 года), стали 5,3 млн тонн (минус 3%), проката 4,7 млн тонн (на 3,5% больше, чем годом ранее).

Как сообщалось ранее, украинские металлургические предприятия, по данным Worldsteel, завершили февраль и двухмесячный период в целом в небольшом плюсе.

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В первом случае рост составил 1,2%, до 1,71 млн тонн, а во втором — 0,4%, до 3,55 млн тонн.

В декабре 2019 года Украина сократила производство стали на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 1,561 млн тонн, но при этом поднялась с 15-го на 12-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции.

Напомним, министр стали Индии Дхармендра Прадхан заявил, что мировая сталелитейная промышленность будет переживать последствия вспышки коронавируса в Китае в течение следующих двух-трех лет.