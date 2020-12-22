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Украинские мошенники ежемесячно выманивали у европейцев по 8-10 млн евро (ВИДЕО)

Злоумышленники предлагали получить прибыль через проведение операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты и ценных бумаг

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине правоохранители в сотрудничестве с Европолом, Евроюстом и прокуратурой немецкого города Бамберг выявили международную мошенническую схему, организованную под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины (ОГПУ), схему, которая действовала с 2017 по 2020 годы, организовали граждане Украины и других стран.

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"Они якобы позволяли получить прибыль через проведение операций по купле-продаже разных активов: банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг", — говорится в сообщении.

По информации ОГПУ, злоумышленники имитировали договора и отражали фиктивный рост прибыли от вложенных средств.

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Если вкладчики хотели вывести эту прибыль, с ними связывались некие люди, представлявшиеся сотрудниками торговых платформ, и вымогали внести сборы за обслуживание и комиссии за обналичивание средств.

После оплаты злоумышленники блокировали аккаунты жертв и присваивали их средства.

Большинство пострадавших оказались жителями Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Ежемесячный оборот от мошеннической схемы предварительно составлял 8 — 10 млн евро. В ходе обысков правоохранители изъяли наличные на сумму $1 млн, документацию и компьютерную технику, а также арестовали автомобили и недвижимость стоимостью около 50 млн евро.

По данным следствия, граждане Украины руководили работой сайтов, выводили деньги и отмывали их на территории страны.

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Украинские правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.

Напомним, в начале декабря специалисты по кибербезопасности СБУ блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали деньги инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

По имеющейся информации, дельцы выманивали у пострадавших до 5 000 долларов США. После решения клиента снять свои деньги злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.

За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более $3 млн.

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