Украинский инновационный бизнес зовут на всемирную выставку "Экспо-2020" в Дубае

Министерство цифровой трансформации приглашает украинские инновационные компании представить свои достижения в украинском павильоне на "Экспо-2020" в Дубае (ОАЭ), которая станет крупнейшей выставкой в мире. Планируется, что мероприятие посетит около 25 млн человек из 180 стран мира.

Как говорится в сообщении ведомства, она будет проходить в течение полугода — с 1 октября текущего года до 31 марта 2022 года. Программа мероприятий выставки пока формируется.

Территория выставки будет включать 438 га, в том числе выставочную территорию в 150 га, станцию надземного метро, торговый центр, жилые, логистические и гостиничные объекты.

Выставка и мероприятия в украинском павильоне будут разделены на четыре подтемы: смарт-жизнь, смарт-здоровье, смарт-мышление и смарт-чувства.

Участие в выставке могут принять все бизнесы с инновационными решениями, в том числе стартапы, а также представляющие направления IT, медицины, сельского хозяйства, в том числе производства продуктов питания.

Размещение инновационного продукта компании в течение всего времени проведения выставки в павильоне Украины будет бесплатным (но площадь ограничена).

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Все расходы на создание экспоната, на его монтаж/демонтаж, в том числе стенда под демонстрацию, логистические расходы и расходы на перелет и проживание персонала предприятия участники покрывают самостоятельно.

Стенд должен быть доставлен к месту выставки, смонтирован до 1 сентября и стоять в течение всего времени проведения "Экспо-2020".

Кроме стендов для демонстрации своего инновационного продукта участники должны изготовить информационные стойки и униформу для своего персонала/супервайзеров.

Компания должна быть официально зарегистрированной в Украине, быть разработчиком инновационного продукта или услуги и иметь соответствующую сопроводительную документацию.

"Продукт/изобретение или услуга должны быть инновационными, креативными, иметь готовый прототип. Важно, чтобы продукт/изобретение или услуга были интересно и интерактивно представлены компанией в рамках украинского павильона", — отмечают в Минцифры.