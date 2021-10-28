Бизнес 40 минут назад

Украинский малый бизнес нарастил сумму на банковских счетах вдвое за два года

В то же время с начала года этот показатель подрос менее чем на 9%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на начало сентября физические лица-предприниматели нарастили объем средств в банках до 58,24 млрд грн. Это на 41,8% больше, чем годом ранее, и в 2,1 раза больше, чем два года ранее, однако всего на 8,6% больше, чем на начало 2021 года.

Об этом свидетельствуют цифры Фонда гарантирования вкладов физлиц, приведенные платформой по работе с открытыми данными Opendatabot.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В свою очередь, за предыдущие восемь лет — с начала сентября 2013 года — данный показатель вырос в 11,5 раза (с 5,06 млрд грн). В целом объем средств на счетах малого бизнеса планомерно растет все последние годы, несколько "подскакивая" 1 января каждого года.

Читайте также:
Для украинского бизнеса введут дополнительную отчетность

В частности, на начало 2013 года он составлял 4,14 млрд грн, 2014 — 5,68 млрд, 2015 — 6,69 млрд, 2016 — резко вырос до 12,03 млрд, 2017 — 14,41 млрд, 2018 — 21,44 млрд, 2019 — 25,41 млрд, 2020 — 32,4 млрд. В начале текущего года этот показатель составлял уже 53,65 млрд грн, то есть за 2020 год он вырос на две трети.

В то же время напомним, что опрос, проведенный недавно Европейской Бизнес Ассоциацией, показал, что около трети представителей малого бизнеса не смогли восстановить свой докарантинный уровень доходов.

Отметим также, что за январь-август сумма налогового долга украинских физлиц-предпринимателей выросла на 451 млн грн до 7,27 млрд, что превысило рекордный показатель, зафиксированный на начало декабря 2020 года.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Чи можуть треті особи нашкодити бізнесу чи призвести до ризиків?
Чи можуть треті особи нашкодити бізнесу чи призвести до ризиків?
Кацурины обнесли заборами свои рестораны в поддержу памятников архитектуры Киева
Кацурины обнесли заборами свои рестораны в поддержу памятников архитектуры Киева
Кабмин допустил к программе доступных кредитов малый бизнес с доходом до 50 млн грн/год
Кабмин допустил к программе доступных кредитов малый бизнес с доходом до 50 млн грн/год
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Вышел трейлер анимации от Disney и Pixar — спин-оффа культовой серии "История игрушек"

  3. На украинцах будут испытывать две вакцины от COVID-19: Минздрав дал разрешение

  4. Газовый кризис: конкурент "Газпрома" придет на выручку Европе

  5. С 1 ноября Киев вводит проезд в гортранспорте по Covid-сертификатам и закрывает все школы

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...