Украинский малый бизнес нарастил сумму на банковских счетах вдвое за два года

По состоянию на начало сентября физические лица-предприниматели нарастили объем средств в банках до 58,24 млрд грн. Это на 41,8% больше, чем годом ранее, и в 2,1 раза больше, чем два года ранее, однако всего на 8,6% больше, чем на начало 2021 года.

Об этом свидетельствуют цифры Фонда гарантирования вкладов физлиц, приведенные платформой по работе с открытыми данными Opendatabot.

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В свою очередь, за предыдущие восемь лет — с начала сентября 2013 года — данный показатель вырос в 11,5 раза (с 5,06 млрд грн). В целом объем средств на счетах малого бизнеса планомерно растет все последние годы, несколько "подскакивая" 1 января каждого года.

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В частности, на начало 2013 года он составлял 4,14 млрд грн, 2014 — 5,68 млрд, 2015 — 6,69 млрд, 2016 — резко вырос до 12,03 млрд, 2017 — 14,41 млрд, 2018 — 21,44 млрд, 2019 — 25,41 млрд, 2020 — 32,4 млрд. В начале текущего года этот показатель составлял уже 53,65 млрд грн, то есть за 2020 год он вырос на две трети.

В то же время напомним, что опрос, проведенный недавно Европейской Бизнес Ассоциацией, показал, что около трети представителей малого бизнеса не смогли восстановить свой докарантинный уровень доходов.

Отметим также, что за январь-август сумма налогового долга украинских физлиц-предпринимателей выросла на 451 млн грн до 7,27 млрд, что превысило рекордный показатель, зафиксированный на начало декабря 2020 года.