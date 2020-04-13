Укравтодор получил разрешение на строительство моста через Днепр в Запорожье

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) предоставила Службе автомобильных дорог в Запорожской области разрешение на строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в городе Запорожье.
Как сообщает пресс-служба Укравтодора, подрядная организация уже оборудовала строительную площадку на объекте. Таким образом, активная фаза работ начнется на этой неделе.
"У нас есть финансирование на первый этап строительства, есть надежный подрядчик и полная поддержка президента и правительства. Я рад, что учитывая сложности в работе ГАСИ, удалось избежать значительных задержек в получении разрешения на начало работ на мосту. Исторический долгострой наконец соединит два берега Днепра", — заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Мост в Запорожье — это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
Ранее сообщалось, что Укравтодор заключил с турецкой компанией Onur Taahhut контракт на достройку моста в Запорожье.
Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Государственной архитектурно-строительной инспекции больше не будет мошеннических схем, в противном случае это ведомство будет ликвидировано.
13 марта Кабинет министров Украины на выездном заседании поддержал ликвидацию ГАСИ.