Укрэксимбанк продает за 7 млрд грн недостроенные киевские высотки

Государственный Укрэксимбанк начинает распродажу залогового имущества по кредитам проблемных заемщиков через электронную площадку OpenMarket.

Как сообщает пресс-служба ГП СЕТАМ, первый выставленный лот — незавершенный объект строительства, многофункциональный комплекс премиум-класса Sky Towers в Киеве.

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По информации СЕТАМ, строительство Sky Towers площадью 223 тысячи квадратных метров было остановлено из-за ухудшения финансового состояния инвестора.

Торги состоятся 3 ноября на аукционе OpenMarket, стартовая цена лота — 7 млрд 145 млн грн.

Всего на сегодняшний день на торги выставлены семь лотов на общую сумму свыше 24 млрд грн.

Процесс продажи прав требования по неработающим кредитам предусматривает проведение нескольких английских и голландских аукционов с поэтапным снижением цены. На первом аукционе права требования выставлены по цене, равной размеру задолженности заемщика перед банком.

После этого аукционы будут проводиться при наличии спроса на определенный лот и при условии, что применение этого сценария будет наиболее экономически выгодным для банка.

Для определения цены продажи прав требования на голландских аукционах банком на конкурсной основе будут привлекаться независимые эксперты и оценщики.

Недостроенный комплекс Sky Towers расположен на площади 0,74 га земли на проспекте Победы в Киеве. В проекте было предусмотрено три здания высотой от 6 до 47 этажей. Также комплекс должен был включать торговые помещения на 7,1 тысяч квадратных метров, подземный паркинг на 935 машиномест и площадью 46,3 квадратных метров, фитнес-центр, конференц-зал.

Подземные работы по проекту начались в четвертом квартале 2007 года, завершение проекта было запланировано на третий квартал 2010 года.

Ранее сообщалось, что Укрэксимбанк повторно выставил на продажу 12 объектов недвижимости в Киеве и регионах Украины по скорректированными в соответствии рыночной ситуацией ценам.

Перед этим Укрэксимбанк выставлял на торги большой пул коммерческой недвижимости в Киеве и других городах.

Пул объектов общей оценочной стоимостью свыше миллиарда гривен включает в себя офисные центры на Подоле, дома на Печерске, земельный участок площадью 14 га в с. Чайки под Киевом, а также ряд складских и коммерческих помещений в регионах