"Укрэнерго" вернет север Луганской области в энергосистему Украины

11 января 2017, 13:39
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

С июля 2014 года жители севера Луганской области зависят от единственного источника энергии — Луганской ТЭС. Из-за этого не работают ряд предприятий, в частности "Северодонецкий "Азот". Новая подстанция вновь свяжет область с энергосистемой Украины и добавит 800 МВт в энергобаланс страны

Увеличить картинку

НЭК "Укрэнерго" определилось с тем, как обеспечить надежное энергоснабжение севера Луганской области: компания построит новую подстанцию и несколько воздушных линий, которые соединят Луганскую ТЭС с энергосистемой Украины.

С июля 2014 года из-за попадания снаряда в базовую подстанцию и обрыва линий электропередач жители обеспечивались электроэнергией исключительно Луганской ТЭС (ДТЭК Энерго). Любая остановка станции из-за недостатка угля или обрыва линий приводила к обесточиванию северных районов Луганской области.

Кроме того, станции вынуждена работать ограниченным составом энергоблоков, а возвращение в энергосистему страны позволит станции выдавать 1200 МВт, из которых только 400 МВт пойдут на обеспечение Луганской области.

В декабре 2016 года НЭК "Укрэнерго" объявило тендер на строительство подстанции 500 кВ "Кременская" с заходами воздушных линий 500 кВ "Донбасская-Донская" и 220 кВ "Кременская-Юбилейная". Ожидаемая стоимость строительства составляет — 1,083 млрд грн (без НДС). Аукцион запланирован на 7 марта, а выполнять работы будут в 2017-2018 годах.

Поручение восстановить нормальное снабжение жителей Луганской области "Укрэнерго" получило в ноябре 2015 года. Однако подстанция должна разместиться на территории заповедных Кременских лесов, что вызывало протесты среди общественников.

Согласно тендерной документации, госкомпания ищет генерального подрядчика, который на свой риск из собственных средств и материалов должен построить подстанцию "Кременскую" и заходы воздушных линий. После чего "Укрэнерго" примет и оплатит работы.

Как уточняется в документации, генподрядчик может сдавать объекты поэтапно. "Укрэнерго" будет оплачивать работы не только по факту, но и предоставлять авансы: до 30% от стоимости оформления проектной документации и прохождения экспертизы; до 30% от стоимости строительных работ; до 50% от стоимости украинского оборудования и до 80% от стоимости импортного оборудования.

Из-за повреждения линий Луганская ТЭС работает в режиме энергоострова. Безальтернативность источника приводит к регулярным отключениям э/э для жителей и предприятий области. Например, из-за этого не могут запустить "Северодонецкое объединение "Азот".

"Азот" является потребителем особой группы первой категории надежности и требует наличия не менее двух независимых источников питания с допустимым интервалом прерывания электроснабжения не более 3-5 секунд. На сегодня его обеспечивает электроэнергией только Луганская ТЭС. Чтобы полностью не зависеть от внешнего источника энергии, "Азот" начал строительство когенерационной установки.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: луганск , тепловая энергетика , энергетика , укрэнерго 00100227 , дтэк , строительство

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.19
EUR EUR - - 28.73
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.37 12.51
Киевская область 21.55 12.13
Львовская область 21.37 12.19
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.