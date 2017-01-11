"Укрэнерго" вернет север Луганской области в энергосистему Украины

НЭК "Укрэнерго" определилось с тем, как обеспечить надежное энергоснабжение севера Луганской области: компания построит новую подстанцию и несколько воздушных линий, которые соединят Луганскую ТЭС с энергосистемой Украины.

С июля 2014 года из-за попадания снаряда в базовую подстанцию и обрыва линий электропередач жители обеспечивались электроэнергией исключительно Луганской ТЭС (ДТЭК Энерго). Любая остановка станции из-за недостатка угля или обрыва линий приводила к обесточиванию северных районов Луганской области.

Кроме того, станции вынуждена работать ограниченным составом энергоблоков, а возвращение в энергосистему страны позволит станции выдавать 1200 МВт, из которых только 400 МВт пойдут на обеспечение Луганской области.

В декабре 2016 года НЭК "Укрэнерго" объявило тендер на строительство подстанции 500 кВ "Кременская" с заходами воздушных линий 500 кВ "Донбасская-Донская" и 220 кВ "Кременская-Юбилейная". Ожидаемая стоимость строительства составляет — 1,083 млрд грн (без НДС). Аукцион запланирован на 7 марта, а выполнять работы будут в 2017-2018 годах.

Поручение восстановить нормальное снабжение жителей Луганской области "Укрэнерго" получило в ноябре 2015 года. Однако подстанция должна разместиться на территории заповедных Кременских лесов, что вызывало протесты среди общественников.

Согласно тендерной документации, госкомпания ищет генерального подрядчика, который на свой риск из собственных средств и материалов должен построить подстанцию "Кременскую" и заходы воздушных линий. После чего "Укрэнерго" примет и оплатит работы.

Как уточняется в документации, генподрядчик может сдавать объекты поэтапно. "Укрэнерго" будет оплачивать работы не только по факту, но и предоставлять авансы: до 30% от стоимости оформления проектной документации и прохождения экспертизы; до 30% от стоимости строительных работ; до 50% от стоимости украинского оборудования и до 80% от стоимости импортного оборудования.