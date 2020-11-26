Энергетика 1 час назад

"Укргаздобычу" необходимо немедленно выводить из состава "Нафтогаза" — Кучеренко

Надо требовать от правительства освободить "Укргаздобычу" от абсолютно неэффективной системы корпоративного управления со стороны "Нафтогаза", сичтает нардеп

Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины" Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Передача государственной добывающей компании "Укргаздобыча" в прямое подчинение Кабинету Министров Украины будет способствовать повышению эффективности ее работы и даст возможность "Укргаздобыче" самостоятельно по рыночным ценам продавать на бирже добытый газ, заявил сегодня народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Надо требовать от правительства освободить "Укргаздобычу" от абсолютно неэффективной системы корпоративного управления со стороны НАК "Нафтогаз". Передача "Укргаздобычи" в прямое подчинение Кабинету Министров, поставила бы точку в вопросе — нужен ли нам вообще НАК "Нафтогаз", или нет", — отметил Кучеренко во время презентации инициированного им законопроекта №4400 о создании конкуренции на рынке природного газа и ликвидации монополизма "Нафтогаза".

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По словам народного депутата, монопольное положение "Нафтогаза" на рынке природного газа не соответствует общественным интересам, создает риски злоупотребления таким положением и совершения коррупционных действий должностными лицами "Нафтогаза".

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Кучеренко считает, что для налаживания работы рынка газа в Украине, необходимо выводить газ отечественной добычи на открытую для всех субъектов рынка биржевую платформу и обосновывает эту необходимость в своем законопроекте, внесенном на рассмотрение Верховной Рады.

"Нет другого механизма, кроме как биржевая торговля, для обеспечения свободного доступа к ресурсу всех субъектов рынка. Механизм биржевой торговли газом УГД (Укргаздобычи — прим.) абсолютно не противоречит никаким законам, а наоборот он создаст рыночную конкурентную среду для определения справедливой цены на рынке. Он положил бы конец абсолютно неправильному подходу к ценообразованию по формуле "Амстердам+", когда идет привязка к импортной цене", — сказал нардеп.

Он заверил, что высвобождение "Укргаздобычи" от "паразитирования" Группы "Нафтогаз" решит вопрос монопольного положения Группы и приведет к снижению цены газа для конечного потребителя.

"Конкурентный рынок и продажа газа на бирже — это те механизмы, которые помогут цене на газ снизиться, ведь будет найден баланс между платежеспособностью потребителя и возможностью "Укргаздобычи" обеспечивать выполнение своей производственной программы. Поэтому, однозначно могу сказать, что она снизится", — подчеркнул нардеп.

Напомним, несмотря на то, что "Нафтогаз" после открытия рынка газа с 1 августа этого года значительно увеличил цену газа для населения, убыток Группы "Нафтогаз" за три квартала 2020 составил 17 миллиардов гривен, в то время как за аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" получил прибыль в размере 12,9 миллиардов гривен.

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