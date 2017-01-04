"Укртранснафта" увеличит транспортировку нефти на Кременчуг на 1,3 млн тонн

ПАО "Укртранснафта" и ПАО "Укртатнафта" подписали договор на поставку не менее 1,3 млн тонн азербайджанской нефти (Azeri) на Кременчугский НПЗ в 2017 году. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.

Пасишник напомнил, что президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о возобновлении поставок азербайджанской нефти на украинские НПЗ. В связи с чем "Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали меморандум, а в декабре 2016 года — договор на поставку не менее 1,3 млн тонн азербайджанской нефти ежегодно на Кременчугский НПЗ.

Договор согласовало общее собрание акционеров "Укртранснафты" — правление НАК "Нафтогаз Украины". В пресс-службе "Нафтогаза" Delo.UA подтвердили эту информацию.

"Укртранснафта" разработала план замены российской нефти на азербайджанскую. По данным ПАО "Укрзализниця", в декабре 2016 года с Кременчугского НПЗ в направлении станции Броды было отгружено более 18 тыс тонн нефти. Получателем нефти в Бродах является "Укртранснафта".

Пасишник объяснил, что это техническое вытеснение российской нефти из нефтепровода "Одесса-Кременчуг" для налива этой нефти на Кременчугском НПЗ в железно-дорожный транспорт и последующей транспортировки в Броды. В Бродах нефть сливается в резервуары "Укртранснафты" и далее идет заполнение второй нитки нефтепровода "Дружба", которая на сегодня была заполнена консервантом.

В результате в декабре 2016 года через Кременчугский НПЗ перевалили около 18 тыс тонн нефти Urals, из которых около 15,5 тыс. тонн уже принято в Бродах в систему "Укртранснафты".

Также в договор между компаниями внесен пункт о штрафных санкциях, который предусматривает компенсацию всех понесенных "Укртранснафтой" затрат, связанных с заменой нефти на участке "Одесса-Кременчуг" в случае отсутствия поставок либо поставках менее 1,3 млн тонн в год азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ через систему "Укртранснафта".

В планах компании в течение января 2017 года полностью заменить Urals азербайджанской нефтью и принять российскую нефть в Бродах.

"После чего в феврале ожидаем прием первых танкеров Azeri и начало транспортировки этой нефти на Кременчугский НПЗ", — подытожил Пасишник.

В чем выгода?

Внутренняя транспортировка нефти в Украине падает из-за снижения добычи и остановки почти всех нефтеперерабатывающих заводов. Работающими остались Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") и Шебелинский ГПЗ (ПАО "Укргазвыдобування").

Параллельно в Украине падает нефтедобыча. В частности, по данным гендиректора компании "Ньюфолк" Андрея Закревского, ПАО "Укрнафта", нефть которой перерабатывалась на Кременчугском НПЗ, с 2007 года сократило добычу на один миллион тонн в год, с 2,8 до 1,8 млн тонн. В результате в 2016 году "Укртранснафта" поставила на Кременчугский НПЗ чуть больше 1,4 млн тонн нефти.

Ранее "Укртранснафта" и"Укртатнафта" подписали протокол о намерениях относительно поставок нефти Azeri на Кременчугский НПЗ в 2017-2019 годах. В 2017 году "Уктранснафта" планирует транспортировать 1,3 млн тонн нефти по маршруту ПЗД "Одесса"/МНТ "Южный" — Кременчугский НПЗ" и нарастить поставки в следующие годы до 1,9 млн тонн.

Чтобы начать поставки нефти, "Укртранснафта" должна будет заместить российскую нефть Urals, которой заполнен трубопровод "Одесса-Кременчуг", нефтью Azeri.

Поскольку нефть в трубопроводах отнесена к основным средствам, ее нельзя отчуждать без согласования с Кабинетом министров. "Укртранснафта" достаточно долго пыталась получить согласование правительства на замещение одного сорта нефти другим, и даже лоббировать изменение закона "О трубопроводном транспорте" (статья 6 которого запрещает отчуждение основных средств).

В конце концов "Укртранснафта" обратились к своему акционеру, НАК "Нафтогаз Украины", с просьбой отнести нефть в трубопроводах и резервуарах к запасам. В конце декабря глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев согласовал изменения в учетной политике "Укртранснафты": в финансовой отчетности за 2016 год нефть отнесут к "запасам".

В связи с ожидаемым ростом внутренней транспортировки нефти Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила тарифы "Укртранснафты" на транспортировку нефти. По словам Пасишника, компания ожидает роста внутренней транспортировки в 2017 году до 2,7 млн тонн.