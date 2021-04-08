Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" прекратила курсирование поездов по Хмельницкой области из-за локдауна

Высвобожденный подвижной состав будет задействован на других маршрутах

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

"Укрзализныця" с 8 апреля приостановила курсирование пригородных поездов по Хмельницкой области в связи с введением соответствующего запрета решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Пригородные поезда, которые проходят транзитом через Хмельницкую область, посадку и высадку пассажиров на территории области осуществлять не будут", — добавляют в УЗ.

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При этом подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будет задействован на других маршрутах с целью разгрузки направлений. Как отмечают в госкомпании, это позволит пассажирам путешествовать комфортнее и с более безопасной рассадкой.

В то же время сообщается, что во Львовской и Запорожской областях пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений. В случае принятия других решений УЗ будет оперативно информировать об изменениях.

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Напомним, 5 апреля Хмельницкая областная комиссия по ТЭБ и ЧС решила ввести с 7 до 18 апреля на территории области ограничения, определенные для "красной" зоны эпидемической опасности распространения Covid-19, несмотря на то, что Министерство здравоохранения продолжает учитывать область как "оранжевую". Среди таких ограничений был и запрет на работу транспорта.

В то же время такие решения (с недавних пор — за исключением транспортных ограничений) ранее принимались лишь Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС, которая до этого не собиралась с 27 марта, когда локдаун ввели с 29 марта в Черниговской области.

7 апреля Госкомиссия все же собралась и продублировала решение властей Хмельницкой области, а также ввела ограничения "красной" зоны в Запорожской области, доведя число таких регионов до 13, то есть большинства. При этом, несмотря на это, Минздрав по состоянию на 8 апреля продолжает указывать Хмельницкую и Запорожскую области как "оранжевые".

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