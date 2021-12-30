Ушедший из политики экс-канцлер Австрии Курц нанялся к сооснователю PayPal

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц намерен уже в первом квартале 2022 года начать работу в качестве "глобального стратега" в инвесткомпании Thiel Capital американского миллиардера, сооснователя платежной системы PayPal и первого инвестора соцсети Facebook Питера Тиля.

Об этом, в частности, сообщили австрийские издания Kronen Zeitung и Heute. По словам источников последнего, Курц будет жить на два дома между США и Европой, где останется его семья.

Годовая зарплата, как утверждается, будет "намного превышать" 312 тысяч евро, которые Курц получал за год на посту канцлера. Как отмечает другое издание OE24, эта сумма может составлять около 500 тысяч евро в год.

Известно, что Курц и Тиль знакомы как минимум несколько лет. Когда Курц был министром иностранных дел в 2017 году, они встретились на Мюнхенской конференции по безопасности, и австрийский политик публиковал соответствующее фото у себя в Instagram.

Тиль известен тем, что в 1998 году основал с Максом Левчиным электронную платежную систему PayPal и был гендиректором компании до ее продажи корпорации eBay в 2002 году.

После этого он также основал хедж-фонд Clarium Capital, занимающийся макроинвестициями, в 2004 году запустил компанию по анализу больших данных Palantir Technologies (возглавлял ее до 2019 года), а в 2005-м запустил венчурный фонд Founders Fund, став его управляющим партнером.

В 2004 году Тиль также стал первым внешним инвестором соцсети Facebook, купив 10,2% ее акций. В 2012 году большинство их он продал, но по сей день входит в совет директоров Facebook.

Помимо этого, Тиль, будучи открытым геем, является большим сторонником Дональда Трампа и был одним из спонсоров его кампании как республиканского кандидата на выборах президента США в 2016 году, на которых тот, как известно, победил.

2 декабря ушедший двумя месяцами ранее в отставку Курц неожиданно объявил, что решил вообще уйти из политики после того, как у него в конце ноября родился сын.

Напомним, что Курц пришел в большую политику в 2013 году, когда был избран депутатом австрийского парламента, но почти сразу же вошел в созданное тогда правительство в должности министра иностранных дел, став самым молодым министром в истории страны (27 лет).

Он проработал на этой должности четыре года, при этом в мае 2017 года также возглавил правую Австрийскую народную партию. В октябре того же года она победила на парламентских выборах, после чего Курц возглавил правительство, сформированное вместе с ультраправой Австрийской партией свободы, став самым молодым демократически избранным главой правительства в мире (тогда ему был 31 год).

Однако в 2019 году Курцу пришлось уйти в отставку после того, как парламент вынес вотум недоверия правительству. Причиной этого стал скандал из-за публикации видео, на котором бывший вице-премьер Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, названной в СМИ "племянницей российского олигарха" и предлагавшей политику деньги и поддержку на выборах взамен на его услуги.

На внеочередных выборах-2019 АНП снова победила, причем с гораздо большим отрывом от ближайших соперников в лице Социал-демократической партии. Благодаря этому Курц снова возглавил правительство. Оно было сформировано АНП в коалиции с партией "Зеленые — Зеленая альтернатива".

9 октября 2021 года Курц ушел в отставку на фоне обвинений коррупции, под которой подразумевается проплата лестных публикаций об австрийском премьере в газете Österreich за государственный счет.