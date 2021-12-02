Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики

35-летний бывший канцлер Австрии Себастьян Курц решил уйти из политики. Об этом он объявил на своей странице в Facebook, а также провел посвященную этому пресс-конференцию.

Экс-премьер описал последние несколько месяцев как "невероятно напряженное время" и "американские горки в плане эмоций". По словам Курца, недавнее рождение сына Константина, о котором он объявил 28 ноября, дало ему понять, что он больше не хочет заниматься политикой.

В отношении выдвинутых против него обвинений в проплачивании публикаций в газете Österreich за государственный счет, Курц заявил, что он "не святой, но и не преступник". При этом, по его словам, сами эти обвинения являются ложными.

Отметим, что именно это стало поводом для его отставки с поста канцлера 9 октября, после чего его сменил бывший министр иностранных дел Александр Шалленберг.

Сам же Курц после отставки вернулся к депутатству в Национальном совете (нижней палате парламента) и возглавил фракцию правящей консервативной Австрийской народной партии, которую привел к победе на выборах в сентябре 2019 года. Теперь же Курц покинет и пост лидера АНП, а фракцию этой политсилы в парламенте снова возглавит Август Вёгингер.

Напомним, что Курц пришел в большую политику в 2013 году, когда был избран депутатом парламента, но почти сразу же вошел в созданное тогда правительство в должности министра иностранных дел, став самым молодым министром в истории страны (27 лет).

Он проработал на этой должности четыре года, при этом в мае 2017 года также возглавил АНП. В октябре того же года она победила на парламентских выборах, после чего Курц возглавил правительство, сформированное вместе с ультраправой Австрийской партией свободы, став самым молодым демократически избранным главой правительства в мире (тогда ему был 31 год).

Однако в 2019 году Курцу пришлось уйти в отставку после того, как парламент вынес вотум недоверия правительству. Причиной этого стал скандал из-за публикации видео, на котором бывший вице-премьер Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, названной в СМИ "племянницей российского олигарха" и предлагавшей политику деньги и поддержку на выборах взамен на его услуги.

На внеочередных выборах-2019 АНП снова победила, причем с гораздо большим отрывом от ближайших соперников в лице Социал-демократической партии. Благодаря этому Курц снова возглавил правительство. Оно было сформировано АНП в коалиции с партией "Зеленые — Зеленая альтернатива".