В 2020 году в Украину ввезли российского угля на более $720 млн

В январе-августе 2020 года Украина уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 11,2% (на 1 млн 450,654 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 11 млн 532,311 тысяч тонн.

Об этом со ссылкой на данные таможенной статистики сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $1 млрд 219,616 млн, что на 33,3% меньше, чем в январе-августе 2019-го ($1 млрд 828,412 млн).

При этом из России поступил уголь на $724,646 млн (доля в импорте 59,42%), США — на $380,185 млн (31,17%), Казахстана — на $77,616 млн (6,36%), других стран — на $37,169 млн (3,05%).

Указано, что экспорт Украиной угля за 8 месяцев 2020 года составил 1,954 тысяч тонн на $0,148 млн против 13,157 тысяч тонн на $0,508 млн в январе-августе-2019. В том числе в Польшу — на $0,141 млн, Молдову — на $0,007 млн.

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Ранее в Министерстве энергетики сообщали, что в течение 2016-2019 годов на государственных шахтах добыча уменьшилась с 6,7 млн тонн до 3,5 млн тонн, в то же время размер дотации на 1 тонну угольной продукции возрос почти в 3,7 раза.

Напомним, Министерство энергетики Украины завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".

Также сообщалось, что ПАО "Центрэнерго" заключило контракт с частными компаниями на поставку угля по базовой цене 1480 грн за тонну, что на 24,1% дешевле, чем у государственных шахт.