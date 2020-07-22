Транспорт 40 минут назад

В аэропорту "Борисполь" разрешили вылетать по документам из смартфона (ВИДЕО)

Данная опция доступна только при вылете внутренними рейсами и пока только в "Борисполе"

Аэропорт "Борисполь". Фото: из открытых источников Аэропорт "Борисполь". Фото: из открытых источников
Аэропорт "Борисполь". Фото: из открытых источников

С 21 июля в аэропорту "Борисполь" вылетающим пассажирам разрешили использовать мобильное приложение "Дія" вместо предъявления оригиналов паспортов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Для того, чтобы это стало возможным, Госавиаслужба внесла изменения в технологические инструкции аэропорта.

По словам Криклия, данная опция доступна только при вылете внутренними рейсами.

При этом, если пассажир планирует возвращаться в Киев также самолетом, ему все равно придется брать с собой оригинал паспорта, поскольку в региональных аэропортах документы из смартфона сейчас не принимают в качестве удостоверения личности.

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Как работает эта технология, показал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, перед входом в зону контроля авиационной безопасности установили планшет с возможностью считывания информации со смартфона пассажира.

Путешественник должен авторизоваться в приложении "Дія" и сгенерировать QR-код, который считает планшет и отобразит на экране электронную версию паспорта для сотрудника аэропорта для выполнения проверки соответствия личности.

Ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" установила в международном аэропорту "Борисполь" первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела.

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