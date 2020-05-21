В апреле больше всего подорожали гречка и лук

Средняя цена на гречневую крупу в апреле 2020 года выросла на 17,99% по сравнению с мартом, что является одним из самых высоких показателей среди 53 наименований товаров и услуг.

Больше подорожал за месяц только репчатый лук — на 65,23%, рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, сообщает пресс-служба учреждения.

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"В апреле 2020 года, по сравнению с мартом этого года, средние потребительские цены на крупы гречневые выросли на 17,99%. Среди 53 наименований товаров и услуг, потребительские цены которых отслеживаются Госстатом помесячно, этот показатель уступает только луку репчатому (+65,26%)", — сообщил Лупенко.

Он напомнил, что, по данным Госстата, в целом потребительские цены в апреле выросли по сравнению с мартом на 0,8%, а на продукты питания — на 2,2%.

"Это еще раз подтверждает, что гречка является чрезвычайно чувствительным для внутреннего рынка продуктом, динамика цен на который определяется преимущественно психологическими факторами", — добавил Лупенко.

По словам эксперта, самая высокая средняя потребительская цена на гречневую крупу в апреле 2020 года была в Донецкой (40,30 грн/кг), Черкасской (39,21 грн/кг) и Киевской (39,16 грн/кг) областях.

В то же время дешевле гречка продавалась в Днепропетровской (32,92 грн/кг) и Тернопольской (32,96 грн/кг) областях, а также в Киеве (33,35 грн/кг).

Как отмечается, среди других продуктов питания в апреле больше всего подорожали картофель (+14,43%), капуста белокочанная (+12,89%) и яблоки (+11,27%). Зато подешевели по сравнению с мартом филе куриное (-14,21%), птица (тушки куриные) (-13,51%), сало (-1,46%) и пшено (-1,22%).

В целом рост потребительских цен на продукты питания в апреле против марта 2020 года стал самым высоким среди всех групп товаров и услуг, однако — относительно невысоким для карантинных ожиданий, подытожил Лупенко.

Напомним, 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров Украины о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.