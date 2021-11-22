В Едином госреестре физических и юридических лиц обновили программное обеспечение

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) обновило программное обеспечение Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, введено информационное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины для подтверждения соответствия данных по РНУКН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. — Delo.ua) паспортным данным и ФИО в режиме реального времени по запросу государственного регистратора в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ):

– на формах внесения данных о физических лицах-предпринимателях, учредителей, бенефициаров, руководителя представителей и так далее добавлен функционал проверки данных в ГРФЛ;

– обеспечена фиксация и отображение результатов проверки данных в ДРФО;

– создан механизм контроля, обеспечивающий неизменность данных физического лица после их проверки в ГРФЛ.

Кроме того, расширен функционал по работе с конечными бенефициарными владельцами, а также внедрен ряд других обновлений.

Так, создано новое регистрационное действие — "Государственная регистрация подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце", где предусмотрена возможность обновления данных о бенефициарах (признак: "требуют обновления") или подтверждения (сведения о бенефициарах не изменяются) таких данных (признак: "в актуальном состоянии").

В перечень оснований изменений регистрационного действия "Государственная регистрация изменений в сведения об обособленном подразделении юридического лица" добавлено новое основание: "Сведения о конечном бенефициарном владельце в актуальном состоянии".

Добавлены новые атрибуты к формам внесения данных о бенефициарах на всех регистрационных действиях, где такие формы доступны для редактирования, и созданы новые механизмы контроля, а именно:

– "процент доли уставного капитала или процент права голоса";

– "процент доли уставного капитала или процент права голоса (косвенное влияние)";

– "другой характер и степень влияния";

– обеспечена возможность одновременного избрания прямого и косвенного решающего влияния;

– создан контроль на не превышение 100% сумм частиц отдельно для прямого воздействия и отдельно для косвенного воздействия.

Добавлен новый тип документа — "Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, являющегося конечным бенефициарным владельцем юридического лица" в регистрационные действия, где предусмотрена возможность внесения данных о бенефициарах.

К регистрационным действиям "Государственная регистрация прекращения юридического лица в результате реорганизации", "Государственная регистрация перехода юридического лица на деятельность на основании собственного учредительного документа или модельного устава", "Государственная регистрация создания обособленного подразделения юридического лица", "Государственная регистрация изменений к сведениям об отделении подразделение юридического лица", "Государственная регистрация прекращения обособленного подразделения юридического лица" дополнительно добавлена возможность выбора документов:

– "Описание структуры собственности";

– "Обоснованное объяснение причины отсутствия бенефициарного владельца";

– "Документ о подтверждении регистрации иностранного лица в стране его местонахождения, в том числе выписка из торгового, банковского или судебного реестра".

Открытые данные:

– внесены изменения в сведения, публикуемые в форме открытых данных в связи с изменениями в соответствующий приказ Министерства юстиции;

– обновление расширенного набора открытых данных происходит каждые пять рабочих дней.

Другие обновления:

– внесено отображение данных о требовании нотариального удостоверения подлинности подписи участника при принятии им решений по вопросам деятельности соответствующего юридического лица и/или требование нотариального удостоверения сделки, предметом которой является доля участника в уставном (складочном) капитале (долевом фонде) соответствующего юридического лица в вытяжке, в результатах бесплатного запроса, в открытых данных;

– обеспечена возможность проведения регистрационного действия «Внесение судебного решения о прекращении производства по делу о банкротстве юридического лица» в случаях, когда юридическое лицо находится в состоянии "возбуждено дело о банкротстве (санация)".

Доработан механизм отражения в результатах бесплатного запроса даты, до которой рассматриваются требования кредиторов.

Доработан механизм отображения данных в результатах бесплатного запроса в блоке "Сведения об органах управления юридического лица".

Доработан контроль на заполнение минимум одного символа (без учета пробелов) в полях ФИО/Наименование в случае выбора признака точного поиска при формировании запроса на получение выдержки из ЕГР и отображении соответствующих условий поиска в вытяжке.

Добавлено новое состояние "удалено" для удаленных черновиков заявлений.

Улучшены механизмы работы вкладки "Регистрационное дело", а именно: добавлена возможность скрывать для отображения удаленные черновики заявлений.

Добавлена возможность редактирования вкладки "Сведения о регистрации" при проведении корректировки регистрационных действий "Государственная регистрация включения сведений о юридическом лице" и "Государственная регистрация включения сведений о физическом лице-предпринимателе".

Исправлен недостаток с отображением ФИО пользователя, выполнившего прием документов.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует построить собственный дата-центр за несколько сот миллионов грн для резервирования данных в государстве.