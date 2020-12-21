Транспорт 50 минут назад

В ЕС планируют изменить систему дорожных сборов с грузового транспорта

Реформа будет включать новую систему сборов с большегрузных автомобилей на основе выбросов CO2

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) пересматривает систему дорожных сборов с грузового автотранспорта, чтобы решить проблемы экологии, пробок и финансирования дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает ИА "Интерфакс-Украина" со ссылкой на коммюнике Совета ЕС.

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По информации агентства, послы стран-членов ЕС 18 декабря согласовали мандат на ведение переговоров с Европарламентом о реформе, которая будет включать новую систему сборов с большегрузных автомобилей на основе выбросов CO2.

"Сегодняшним мандатом Совет продемонстрировал свою решимость достичь целей устойчивого развития и защиты окружающей среды на автомобильном транспорте", — заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреас Шойер.

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Основным изменением, по сравнению с нынешней системой, будет введение нового, общего для всего ЕС инструмента дифференцированных сборов с большегрузных транспортных средств в зависимости от выбросов CO2.

Новая схема будет способствовать выходу на рынок автомобилей с более низким уровнем выбросов и поможет бороться с изменением климата в соответствии с Европейским зеленым курсом.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №3544 и №3545, которые предусматривают введение платы за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более.

Ранее с подобной инициативой выступил сам "Укравтодор", который предлагал ввести систему сбора оплат от большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.

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