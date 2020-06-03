В Украине планируют ввести платный проезд для фур — Мининфраструктуры

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №3544 и №3545, которые предусматривают введение платы за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более.

Об этом во время круглого стола "Платные дороги для иностранных перевозчиков" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

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Система сбора будет проводиться с помощью спутниковых технологий (систем GNSS). Привлеченные от сбора деньги в дальнейшем будут направлены на развитие и содержание дорожного хозяйства.

"Мы должны обеспечить качественные, безопасные дороги, уменьшить риски ДТП. Основная сеть автомобильных дорог была построена до 2000 года, учитывая нормы нагрузки 6 — 7 тонн на ось. Современные же нормативные расчетные нагрузки для автомобильных дорог составляют 11,5 тонн на ось.

Система сбора платы за проезд грузовиков применяется в Евросоюзе, но мы должны учесть все возможные последствия для украинских перевозчиков от внедрения норм, предусмотренных в законопроектах", — отметил Криклий.

Министр подчеркнул, что все законопроекты, которые внедряют плату за использование автодорог грузовым транспортом, должны быть максимально сбалансированными и учитывать интересы бизнеса.

"Символично, что именно Укравтодор, который строит дороги, выступил площадкой для обсуждения законопроектов, которые призваны их сохранить. Самое важное — эти проекты должны быть максимально сбалансированными. Необходимо учитывать интересы всех участников процесса, слушать бизнес, чтобы защитить его от возможных последствий", — сказал Владислав Криклий.

Стоит отметить, что с 1 июня в Украине начинает действовать ограничение движения транспортных средств весом более 24 тонн по дорогам государственного значения в дневное время суток и при температуре выше 28 градусов Цельсия.

Ранее с подобной инициативой выступил сам "Укравтодор", которое предлагал ввести систему сбора оплат от большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.

Напомним, в феврале Ассоциация международных автомобильных перевозчиков у стен Кабинета министров организовала акцию протеста, участники которой требовали от правительства равных условий получения разрешений, отмены их электронного бронирования, а также установления ответственности за перегрузку транспортного средства для грузоотправителя.